Butcher of Blue SS24: A cut above the rest

De nieuwe collectie van Butcher of Blue legt nog meer focus op kwaliteit en vakmanschap. Verfijnd, maar functioneel. Een collectie waar het merk zelf bijzonder enthousiast van wordt. Met aandacht voor het ontwikkelen van tijdloze kleding en het toepassen van moderne technieken, heeft Butcher of Blue de volgende stap gezet naar een nog meer volwassen collectie.

De lente/zomer 2024 collectie biedt een veelzijdig aanbod en in alles zie en voel je de bezieling voor stoffen, garens en detaillering. Het merk blijft ook dit seizoen dicht bij de missie; een beeldende uitdrukking geven van de toewijding aan het heden, verleden en de toekomst van kwalitatieve kleding.

Loose Fit Revolutie

Jeans vormen de fundering van Butcher of Blue en in 2024 claimt het merk de Loose Fit Revolutie. Butcher of Blue is van mening dat jeans niet zijn uitgevonden om je er als balletdanser uit te laten zien. Berkley Loose is dan ook de spijkerbroek zoals de mensen van Butcher ze zelf graag zien. Geïnspireerd op de allereerste Butcher jeans, is de Berkley Loose Fit dé spijkerbroek geworden voor de ware denim liefhebbers, zij die er echt om geven. Een exclusief model dat Butcher of Blue voorop zet in de aankomende Loose Fit revolutie.

Daarnaast is er de Sacramento Slim Fit en Stockton Loose Tapered jeans; nieuw in de collectie om de overgang qua fits makkelijk te maken. Deze fits zijn verkrijgbaar in diverse frisse wassingen en bevatten een fijne hoeveelheid stretch stof voor diegenen die meer beweging in hun jeans wensen.

Credits: Butcher of Blue

Geïnspireerd door de zee

Butcher of Blue gelooft in een collectie die langer dan enkele seizoenen meegaat, om wel aan de vraag van de markt te voldoen is de collectie opgebouwd in diverse leveringen. De eerste levering geeft een klassieke Marine-uitstraling, gecombineerd met eigentijdse materialen, blauwtinten en streeppatronen. Samengesteld met veel aandacht voor detail en structuur in de stoffen en verrijkt door de vintage prints die teruggrijpen op de vroege Butcher-jaren. In deze vroege zomerlevering komt ook een breed aanbod breigoed, zoals sweats en overhemden van jersey kwaliteit; perfect geschikt voor de wat frissere lenteochtenden. Highlights uit deze levering zijn ook de Overland crew knit en de all-year Trenchcoat; moderne en creatieve variaties op tijdloze stijlen, die nog jarenlang hun mannetje zullen staan.

Soft Utility

Mode die zijn oorsprong vindt in de strijdkrachten. Ook de Butcher of Blue producten zijn ontwikkeld met grondige aandacht voor details, gemaakt om lang mee te gaan en een flink pak functionaliteit te bieden. De tweede levering vertaalt deze waarden in een aanbod praktische buitenkleding en casual poloshirts, inmiddels een Butcher specialisme. Zachte natuurlijke kleuren en comfortabele stoffen voeren de boventoon en de Colin bomber heeft echt onze harten gestolen. Met slimme details die direct zijn overgenomen uit een origineel parachute pak, is dit jack perfect voor koudere lentedagen. Sommige klassiekers gaan nu eenmaal langer mee dan mensenlevens.

Vintage Sportswear

Toonaangevende designs uit de sportwereld bepaalt de uitstraling van de derde levering, die uitkomt net voordat de zomer van 2024 begint. Verschillende tinten khaki, zwart en paars worden ondersteund door flock prints en 3D borduurwerk. Zware sweat stoffen geven het onmiskenbare gevoel van comfortabele sportkleding, maar met aandacht voor het creëren van exclusieve details en texturen. Hierdoor hebben ook deze items de kwaliteits vibe die Butcher of Blue kenmerkt.

Credits: Butcher of Blue

Lt. Clifden – Never Out Of Style

Nieuw dit seizoen is de Lt Clifden collectie. Butcher heeft een van de all time favorites uit de collectie, de Clifden knit, een update gegeven voor lichtere en warmere dagen. De Light Clifden collectie bevat 5 unieke tops, gemaakt met 100% biologisch katoen. Inside-out naden bieden volop comfort en de budding garens geven de stof een fijne textuur. Deze essentiële items komen in onze permanente collectie en zijn het hele jaar door verkrijgbaar in 6 kleuren. Altijd in stijl, nooit uit de mode.

Aiden Oxford

Het Aidan Oxford shirt is uitgegroeid tot een vaste waarde in de Butcher of Blue collectie, een shirt dat elk seizoen vernieuwd en uitgebreid wordt. Deze collectie bevat garment dyed, gestreepte en chambray versies, met easy-access borstzakken en versterkte naden. Niet alleen grijpen deze details terug op de leger-origine van het shirt; ze geven deze moderne klassieker ook een verfrissend robuuste look.

Broeken & Shorts

Als aanvulling op de jeans brengt Butcher we in 2024 een vers aanbod aan broeken op de markt. Voor deze chino- en cargo modellen komt de inspiratie van klassieke legerbroeken. Duidelijk een knipoog naar het verleden, maar zonder twijfel gemaakt voor de toekomst. Met lichte, ademende stoffen geven deze broeken elke gelegenheid de broodnodige panache, of je nu op het strand wandelt of een vergadering bijwoont.

Credits: Butcher of Blue

Een collectie shorts completeert het geheel. Want Butcher is van mening dat je ook je favoriete korte broeken in diverse kleuren koopt bij een echte kledingmaker. De Butcher of Blue Marvin shorts zijn geproduceerd door een toegewijd team productnerds en altijd met hetzelfde streven naar kwaliteit, comfort en duurzaamheid als alle andere producten. Geen concessies.