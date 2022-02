Butcher of Blue x Brekr limited edition – een hommage aan de cross

Na de introductie door gezamenlijke vriend kwamen wij erachter dat we een passie delen met Butcher of Blue: het creëren van unieke en duurzame producten én het hebben van ontzettend veel plezier tijdens dit proces. Butcher of Blue vertaalt deze elementen in kleding en wij doen dit op onze beurt in de mobiliteitsbranche. Enkele weken later kwamen we weer bij elkaar, dit keer om de gepersonaliseerde Butcher-versie van de Brekr model B te bekijken. In ruil voor deze personaliseerde brommer, ontwierpen de mannen van Butcher een hommage shirt. Speciaal voor de bestuurders van nu. Met als doel een vet product te ontwerpen dat iets bijdraagt aan de mensen om ons heen. Daarom gaat de opbrengst van de Butcher x Brekr Tee naar stichting Pak An; een initiatief van de Zwarte Cross en Grolsch om lokale start-ups te helpen succesvol te worden in de Achterhoek.

Samen met onder andere Roeg Helmets, Miller Upholstery, de Zwarte Cross en een paar Grolsch brewski’s hebben we een speciale, draagbare versie van de Brekr model B geproduceerd. Deze is in gelimiteerde oplage geproduceerd. De vlaggen onderaan het shirt staan voor de roots van Butcher en Brekr: Hoogland en de Achterhoek. Brekr is afgeleid van ‘Brekken’, dit betekent buitensporig veel plezier maken in het Achterhoekse dialect. Dat is eigenlijk precies waar deze samenwerking om draaide volgens ons.

Beeld: Butcher of Blue x Brekr limited edition, eigendom van het merk.