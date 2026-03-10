Bvlgari onthult de Lente/Zomer 2026 brillencollectie

Een moderne visie, geworteld in erfgoed

De Lente/Zomer 2026 brillencollectie van Bvlgari vervaagt de grenzen tussen het creatieve erfgoed van het Maison en zijn onwrikbare drang naar innovatie. De collectie is een continue evolutie van iconische esthetische motieven door ambachtelijk meesterschap en gedurfde, eigentijdse ontwerpen. Doordrenkt met Bvlgari's legendarische goudsmid-savoir-faire, distilleert de collectie de essentie van het Maison in moderne silhouetten, juweelachtig vakmanschap en uiterst verfijnd metaalwerk.

De dameslijn brengt nieuwe interpretaties van Serpenti Viper, geïntroduceerd door verweven metalen motieven, randloze wrap-around ontwerpen en lichtgewicht randloze constructies. Daarnaast is er de gedurfde aanwezigheid van Serpenti Forever, gekenmerkt door het kenmerkende slangenkopdetail, en het verfijnde metaalvakmanschap van Tubogas. Voor heren omarmt de collectie de structurele helderheid en geometrische codes van het horloge-universum van het Maison. De collectie biedt nieuwe Octo-stijlen waarin op horloges geïnspireerde details en gefacetteerde profielen samenkomen in monturen van tijdloze verfijning.

Met de lancering van twee nieuwe Serpenti Viper-stijlen past Bvlgari hetzelfde vakmanschap toe op metalen elementen als op zijn fijne sieraden. Onder de naam Intertwining Design introduceren deze monturen een nieuwe interpretatie van het gestileerde slangensilhouet: een golvende vorm die zich ontvouwt langs de metalen veren in een elegant, juweelachtig weefsel, dat de glazen subtiel vanaf de zijkant omhult. Het nieuwe ontwerp, verkrijgbaar in zowel rechthoekige als ovale varianten, brengt een hernieuwde lichtheid in tijdloze stijlen, met behoud van de strakke esthetische codes van het Serpenti Viper-universum. Gekenmerkt door zorgvuldig ontworpen en vervaardigd metaalwerk, bevestigt het Bvlgari's identiteit als juwelier in elke creatie.

Bvlgari versterkt de gedurfde, futuristische uitstraling van Serpenti Viper met een nieuw wrap-around silhouet dat inspeelt op de groeiende wereldwijde fascinatie voor op maskers geïnspireerde ontwerpen. Deze randloze, contour-volgende stijl combineert een beschermende, hoogwaardige uitstraling met de esthetische codes van de lijn. Het gestroomlijnde voorstuk creëert een opvallende visuele impact, terwijl de metalen veren zijn verrijkt met het kenmerkende schubbenmotief. Lichtgewicht, aerodynamisch en onmiskenbaar onderscheidend, tilt dit nieuwe model het concept van modieuze functionaliteit naar een hoger niveau en bevestigt het Bvlgari's vermogen om iconische motieven te verwerken in ultramoderne vormen.

Als een uiting van minimalistische verfijning, verbetert de nieuwe randloze rechthoekige Serpenti Viper de strakke geometrie van het voorstuk met gefacetteerde glazen die de slijpvorm van edelstenen weerspiegelen. De veren worden geanimeerd door een golvende interpretatie van de slangenvorm — essentieel maar onmiskenbaar boeiend. De stijl, die het streven van het Maison naar eigentijdse elegantie belichaamt, vertaalt sieradeninspiratie naar een lichtgewicht, modern silhouet dat wordt gekenmerkt door verfijnde details.

Ontworpen voor een nieuw tijdperk van ingetogen luxe, brengt de randloze ovale Serpenti Viper optische stijl Bvlgari's sieradenvakmanschap naar de wereld van alledaagse elegantie. Uitzonderlijk lichtgewicht en gekenmerkt door een minimalistische esthetiek, heeft het montuur veren versierd met een delicaat schubbenmotief, terwijl glazen met een blauwlichtfilter een functionele verfijning introduceren die is afgestemd op het moderne digitale leven. Het resultaat is een vlekkeloze balans tussen comfort en verfijning.

Het slangenverhaal breidt zich uit met de Serpenti Viper ovale zonnebril met glanzend zwarte oogranden en metalen veren bekroond met de iconische slangenkop, met de hand afgewerkt met email in de grote traditie van Bvlgari-vakmanschap. Het klassieke, veelzijdige silhouet wordt verheven door deze onmiskenbare signatuur, die het ongeëvenaarde vermogen van het Maison om zijn hoge-juwelenkunst te vertalen naar eigentijdse brillen van expressieve elegantie, samenvat.

Het nieuwe rechthoekige Serpenti Forever-montuur, gedurfd, architectonisch en rijk aan aanwezigheid, biedt een krachtige herinterpretatie van een tijdloze vorm. Het stevige acetaat voorstuk — gekenmerkt door lineaire proporties en gedurfde volumes — biedt een opvallend canvas voor het iconische detail van de lijn: de met de hand geëmailleerde Serpenti-slangenkop die de metalen veren siert.

Het Tubogas-ontwerp — een icoon van vloeiende geometrie en technisch meesterschap — vindt een nieuwe uitdrukking in een randloos vierkant silhouet dat een brug slaat tussen erfgoedinspiratie en hedendaags minimalisme. De verfijnde metalen veren zijn gevormd met dezelfde onderscheidende volumes en ritmische contouren als de legendarische Tubogas-sieradenspiralen, waardoor een lichtgevend samenspel van rondingen en metalen oppervlakken ontstaat.

Voor de herencollectie herinterpreteert Bvlgari's creatief directeur horloges, Fabrizio Buonamassa Stigliani, de grafische precisie en architectonische kracht van het horloge-universum van het Maison. De nieuwe rechthoekige Octo-zonnebril presenteert een verfijnde metalen uitvoering met een onderscheidende verbinding tussen de veer en het voorstuk, een expliciete knipoog naar de iconische bandaanzetten van Bvlgari-uurwerken. Gefacetteerde profielen roepen verder de achthoekige geometrieën van het Octo-uurwerk op, waardoor een ontwerp ontstaat dat zowel inherent klassiek als scherp modern aanvoelt.

Het Octo optische pantos-ontwerp breidt deze horloge-identiteit uit naar een veelzijdig acetaat montuur, ontworpen voor alledaagse verfijning. De op bandaanzetten geïnspireerde structuur zorgt voor samenhang met het Octo-universum, terwijl glazen met blauwlichtfilter inspelen op de functionele behoeften van het hedendaagse leven. Samen bieden deze herenstijlen een mannelijke verfijning die geworteld is in de onmiskenbare codes van Bvlgari's horloge-erfgoed.

De Lente/Zomer 2026 brillencampagne: Double Vision

Onder het creatieve concept Double Vision is de Lente/Zomer 2026 brillencampagne een gedurfde verkenning van perspectief, transformatie en dualiteit. De campagne, vastgelegd door het creatieve duo Bruno+Nico met in de hoofdrollen Zita D’Hauteville en Giacomo Cavalli, is geïnspireerd op archiefbeelden en de monumentale geometrie van Rome. De brillen staan centraal in grafische architecturale structuren. Het resultaat is een krachtige visuele dialoog tussen verleden en heden. Een dialoog tussen het erfgoed van het Maison en de scherpe, moderne eigenheid van de nieuwe ontwerpen.

Binnen dit dubbele kader verschijnen een vrouw en een man alsof ze tegelijkertijd in twee dimensies leven. Hun aanwezigheid wordt gespiegeld en vermenigvuldigd. Dit is een metafoor voor verder kijken, voor het waarnemen van wat anderen over het hoofd zien en voor het resoluut de toekomst instappen. Deze dubbele blik belichaamt de transformerende geest van Bvlgari: geworteld in de geschiedenis, maar voortdurend gericht op een steeds evoluerende horizon.