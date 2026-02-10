Bvlgari viert Valentijnsdag

Voor Valentijnsdag 2026 presenteert Bvlgari een speciale selectie creaties. Van sieraden en horloges tot tassen en parfums: deze cadeaus zijn meer dan alleen mooie objecten. Ze zijn een manier om liefde en verbondenheid opnieuw te voelen. Liefde, opnieuw geboren.

De Serpenti Viper armband van geelgoud laat de kracht en schoonheid zien van Bvlgari's bekendste symbool. Het ontwerp is modern en opvallend, met strakke lijnen. Nieuw in de collectie is de Serpenti Viper ketting van geelgoud met een kleine hanger, een frisse en veelzijdige interpretatie van het icoon. Prijs €13.400

De B.zero1 ring met vier banden, gemaakt van geel- en witgoud, is sinds 1999 een belangrijk ontwerp van het huis. De ring staat voor kracht en blijvende verbondenheid. Prijs €3.400

De Bvlgari Tubogas-collectie wordt uitgebreid met een nieuwe ring met een rondere, sculpturale vorm en diamanten pavé. Ook keren twee klassieke Tubogas armbanden van geelgoud terug, waarvan één is versierd met Parentesi-elementen aan beide uiteinden. Prijs €4.900

Serpenti Tubogas toont het vakmanschap van Bvlgari met zijn slanke, gedraaide vorm. Serpenti Seduttori voegt daar een automatisch uurwerk aan toe, en combineert sieraden en horlogekunst. Prijs €7.400

Een echte liefdesverklaring is de iconische Serpenti Cuore 1968 tas, met haar hartvormige design en slangenhandvat, geïnspireerd op historische ontwerpen. Prijs €4.200

Tot slot maken Bvlgari-parfums de Valentijnsselectie compleet. Ze worden gepresenteerd in elegante doosjes geïnspireerd op het Tubogas-design. Van de krachtige geur van Bvlgari Man tot de frisse vrouwelijkheid van Omnia, de balans van Pour Homme en de tijdloze Eau Parfumée: elke geur is een onzichtbaar gebaar van liefde. Prijs €230