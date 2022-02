By-bar old is new unique antic styles

Het was tijdens één van haar reizen in India in 2012 dat Barbara de oude Indiase blankets tegen kwam. Meteen zag ze dat hier iets heel moois zou kunnen ontstaan. Samen met haar eerste Indiase kleding producent Mr Kapur, is ze begonnen aan de eerste old is new collectie. Een collectie bestaande uit een antic jacket en een antic bag. Allemaal uniek, upcycled en met een eigen verhaal. Nu 10 jaar verder kijken we vol passie terug naar die tijd dat we hiermee begonnen zijn en zijn we super trots dat de old is new collectie nog steeds deel uitmaakt van de by-bar collectie.

‘‘Tijdens mijn reizen in India ben ik geïnspireerd geraakt door mijn liefde voor oude Indiase quilts’’. In 2012 zijn we begonnen met het ontwikkelen van de eerste tas en jacket van deze mooie Indiase blankets. Dit was de start van de eerste ‘old is new’ collectie. Hoe mooi is het om te zien dat nu, 10 jaar later, we al zoveel mensen blij hebben gemaakt met hun eigen unieke upcycled antic piece! Elke reis naar India wordt er minimaal één hele dag besteed aan het kiezen van de juiste blankets, een waanzinnig mooi maar tijdrovend proces. Om deze reden kunnen we altijd maar een beperkte oplage tegelijk produceren. De relatie met onze leveranciers is voor by-bar een belangrijk aspect. Vanaf het begin werken we nauw samen met onze toegewijde partners. We bezoeken onze leveranciers meerdere keren per jaar om samen te werken aan mooie kwalitatieve producten en een duurzamere toekomst. We nemen de tijd om liefdevolle, vertrouwde en respectvolle relaties te bouwen met onze partners. Dit doen we om samen te kunnen verbeteren, duurzaamheid verder uit te bouwen en vooral te genieten van het succes wat we samen hebben gecreëerd.