by-bar zet nieuwe standaard in transparantie met B Corp-certificering en traceerbaarheidslabel

Bij by-bar staat transparantie centraal in alles wat ze doen. Het merk versterkt zijn toewijding aan bewuste mode met het behalen van twee belangrijke mijlpalen; B Corp-certificering en de introductie van traceerbaarheidslabels.

In juni 2024 behaalde by-bar met trots de B Corp-certificering, een wereldwijde erkenning voor bedrijven die zich inzetten om een positieve impact te maken. Hiermee benadrukt het merk haar missie om bewuste keuzes te maken voor mensen en de planeet.

Daarnaast werkt by-bar samen met tex.tracer, een innovatief platform dat de volledige reis van een product inzichtelijk maakt. Vanaf de Spring/Summer collectie 2025 bevatten veel items een QR-code, waarmee klanten eenvoudig het verhaal achter hun kledingstuk kunnen ontdekken, van grondstoffen tot eindproduct.

Credits: by-bar

Dit initiatief sluit naadloos aan bij de missie van by-bar om duurzame keuzes toegankelijker en betekenisvoller te maken. Door het verhaal van elk product te delen, wil het merk de verbinding tussen haar collecties en de mensen die ze dragen verdiepen.

"Transparantie is de kern van wat we doen. Onze samenwerking met tex.tracer maakt het mogelijk om onze community te verbinden met het verhaal achter elk kledingstuk. Door deze verhalen te delen, willen we anderen inspireren bewuste keuzes te maken en dragen we samen bij aan een duurzamere toekomst." aldus Barbara Brenninkmeijer, oprichter van by-bar.

By-bar’s inzet voor duurzaamheid is geworteld in het creëren van tijdloze collecties, gemaakt met respect voor mens en planeet. De B Corp-certificering en product traceerbaarheid markeren belangrijke stappen in het voortdurende streven van het merk naar een duurzamere en verantwoorde mode-industrie.