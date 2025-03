C&A: De nieuwe swimwear collectie 2025

De nieuwe swimwear collectie 2025 van C&A combineert alles wat u nodig heeft voor de perfecte zomer! Alle modellen zijn gemaakt van gerecycled polyamide en polyester, wat een milieuvriendelijke keuze biedt zonder concessies te doen aan stijl en comfort. Bijna elk stuk is voorzien van Lycra Xtra Life, wat zorgt voor een langdurige pasvorm. Het is bestand tegen vormverlies en vezelbreuk veroorzaakt door zwembadwater, waardoor een blijvende kwaliteit gegarandeerd is.

Credits: C&A

Voor dames biedt de collectie trendy bikini's en badpakken in levendige kleuren en patronen, terwijl heren kunnen genieten van stijlvolle shorts in frisse designs. De collectie bevat ook een rood zwangerschapsbadpak dat de schoonheid van een zwangere buik in de zomer benadrukt, evenals modellen die geschikt zijn na een borstamputatie. Compleet met praktische accessoires zoals tassen, strandkleding en hoeden, maakt de collectie uw zomerlook perfect.

Credits: C&A

Geniet van uw zomer in stukken die hun vorm en kwaliteit seizoen na seizoen behouden.