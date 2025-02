C&A Gold Level C2C Certified® T-shirts

Duurzaamheid

C&A heeft aangekondigd dat het nu Gold Level C2C Certified® T-shirts aanbiedt die volledig circulair zijn. De shirts zijn gemaakt van 100% katoen en kunnen volledig worden hergebruikt in de biologische kringloop.

Het Cradle to Cradle Certified®-programma is een wereldwijd erkende standaard voor veilige, circulaire en verantwoorde producten. C&A behaalde het Gold Level, wat betekent dat de T-shirts voldoen aan strenge eisen op het gebied van materiaalgebruik, productgezondheid, hernieuwbare energie, waterbeheer en sociale rechtvaardigheid.

Circulaire economie

Door te kiezen voor C2C Certified® T-shirts kunnen bedrijven en consumenten bijdragen aan een meer circulaire economie. Dit betekent dat producten niet aan het einde van hun levensduur worden weggegooid, maar worden hergebruikt of gerecycled. C&A biedt de C2C Certified® T-shirts aan tegen een betaalbare prijs, waardoor duurzame kleding toegankelijk wordt voor een breed publiek.

Toekomst

C&A hoopt dat dit initiatief andere merken zal inspireren om meer duurzame producten te ontwikkelen. Het bedrijf gelooft dat duurzaamheid de toekomst is van de mode-industrie. Met de introductie van de Gold Level C2C Certified® T-shirts laat C&A zien dat duurzaamheid en betaalbaarheid hand in hand kunnen gaan. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de transitie naar een meer circulaire en verantwoorde mode-industrie.