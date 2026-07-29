C&A introduceert 'Back to School'-collectie, geïnspireerd door de natuur

Terwijl de zomervakantie nog in volle gang is, kijkt de Nederlandse kledingketen C&A al vooruit naar het nieuwe schooljaar. De nieuwe 'Back to School'-collectie is geïnspireerd door de natuur en ligt vanaf 13 augustus in de winkels, tot en met 9 september.

C&A trekt voor de collectie een parallel tussen kinderen en de natuur: net als de seizoenen voortdurend veranderen en een landschap zich steeds opnieuw ontvouwt, zijn ook kinderen continu in beweging. Ze ontdekken, ontwikkelen en groeien iedere dag opnieuw, stap voor stap.

Voor veel kinderen is de periode na de zomervakantie een spannende tijd. Een nieuw jaar op de opvang of op school brengt nieuwe ervaringen, ontdekkingen en avonturen met zich mee. Voor sommige gezinnen is dit moment zelfs een bijzondere mijlpaal, met de eerste dag op de opvang of de start van de basisschool als een belangrijke stap in een nieuwe levensfase.

Credits: C&A

De 'Back to School'-collectie laat zich inspireren door de kleuren, texturen en beweging van de natuur. Aardse groentinten, warme off-white nuances en zachte roze accenten worden gecombineerd met duurzame materialen en speelse prints, ontworpen voor het dagelijks leven en maximaal comfort. C&A richt zich daarmee op kleine ontdekkers en grote dromers, met ruimte om te spelen, te verwonderen en elke dag een stukje verder te groeien.