C&A lanceert de Iconic Puffer Collectie: Tot leven gebracht in Amsterdam!

We trekken de stad in! Met onze nieuwe outerwear-roadshow willen we laten zien hoe functioneel design en moderne stijl hand in hand kunnen gaan. Onze jassen zijn gemaakt met waterafstotende stoffen, gerecycled polyester en slimme details die het leven in de stad net wat makkelijker maken.

We kijken ernaar uit om onderweg met jullie in gesprek te gaan en te laten zien wat deze collectie zo bijzonder maakt.

Tot en met 18 oktober konden bezoekers onze “Made to go outside” testinstallatie bezoeken op het Menno Simons Plein (naast Herengracht 429), en teste zelf hoe onze puffers bestand zijn tegen wind, regen en kou. Samen vieren we innovatie, duurzaamheid en de kunst van kwalitatieve outerwear.

Ontdek onze nieuwe Iconic Puffers collectie, waar moderne stijl en praktische functionaliteit samenkomen!