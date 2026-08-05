C&A lanceert denimcollectie met focus op tailoring en functionaliteit

Nederlandse modeketen C&A brengt een nieuwe denimcollectie uit onder de naam 'The Denim Edit: Autumn 2026'. Volgens het merk combineert de collectie klassieke workwearelementen met verfijnde tailoring en sluit ze aan bij de vervagende grens tussen werk en vrije tijd.

Credits: C&A

De collectie is opgebouwd rond het concept 'Made to Work', waarin tailoring en functionaliteit samenkomen. C&A zoekt daarbij naar een balans tussen structuur en comfort, passend bij veranderende dresscodes op de werkvloer. "Voor ons draait goed design om het creëren van iets aantrekkelijks zonder dat het te kostbaar of te perfect aanvoelt," aldus het designteam van C&A.

Credits: C&A

C&A damescollectie herfst 2026

In de damescollectie combineert C&A diepe indigotinten en monochrome looks met gestructureerde gilets en jassen met militaire invloeden. Ook zijn er eigentijdse co-ord sets, soepelvallende denim rokken en een strikblouse als statement piece. De Wide Leg jeans vormt de meer casual tegenhanger binnen de lijn.

Credits: C&A

C&A herencollectie herfst 2026

De herencollectie volgt dezelfde richting. Overshirts, chore jackets en trucker jackets in donkerindigo worden gecombineerd met bijpassende broeken. Een verfijnde structuur gaat daarbij samen met een ontspannen benadering van tailoring.

Een authentieke middenblauwe wassing en een vintage afwerking geven de collectie een casual uitstraling. Volgens C&A is de barn jacket, met corduroy kraag en utility styling, een van de sleutelstukken van het seizoen. Diverse layering pieces maken de denim garderobe compleet en moeten een moeiteloze overgang van werk naar vrije tijd mogelijk maken.

Credits: C&A

The Denim Edit

'The Denim Edit: Autumn 2026' bouwt voort op het permanente denimassortiment dat C&A al langer voert voor dames, heren en kinderen. Dat assortiment omvat volgens het merk Straight, Slim, Wide Leg, Mom en Barrel fits, aangevuld met stretch- en shapingopties voor verschillende lichaamsvormen en gelegenheden.