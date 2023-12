C&A lanceert SS24-collectie "Finding Beauty in Chaos"

C&A onthult hun SS24-collectie "Finding Beauty in Chaos", gericht op het transformeren van alledaagse momenten in modieuze en moderne ervaringen met kant-en-klare stijlen. De collectie omvat vier trendthema's: New Iconics, Raw Simplicity, Maximal Abundance en Culture Exchange.

Ervaar de energie van stemmingsverhogende kleuraccenten en moderne silhouetten, vermengd met iconische designs. Betreed de lente met bloemendetails, plissé en ruches. Voeg unieke accenten toe met speelse kwastjes, bloemapplicaties en franjes. Verbind je met de natuur in diep olijfgroen en ruwe texturen. Zoek elegantie in klassiek zwart, wit en denimblauw. Ontworpen om elk nieuw seizoen te omarmen, waar je ook bent. Laten we samen de toekomst in stappen.

Schoonheid vinden in de chaos.

Jezelf ontdekken.

Je goed voelen.

New Iconics

Credits: C&A

Raw Simplicity

Credits: C&A

Maximal Abundance

Credits: C&A

