Calculate and Measure Your Environmental Footprint (GHG)

Duurzaamheid binnen de textiel- en mode-industrie is momenteel een hot topic. In april was dit het het thema van de virtuele Sustainable Apparel and Textiles Conference, gehost door Innovation Forum, en in november 2021 vindt in Glasgow de COP26 (De VN-conferentie over klimaatverandering 2021 UK) plaats. De verwachtingen zijn hoog gespannen over de veranderingen in de regelgeving die deze conferentie zal brengen om de klimaatverandering te beperken en betere manieren te vinden om de doelstellingen van het akkoord van Parijs te bereiken.

De mode- en textielindustrie worden bekritiseerd om hun niet-duurzame manieren en ongezonde waarden als het gaat om wegwerpbaarheid en de korte levenscycli van kledingstukken. Gelukkig hebben innovatieve, vooruitdenkende bedrijven, kaders en nieuwe klimaatwetten een grote sprong voorwaarts gemaakt voor de industrie. Interessante topics en discussies zijn circulariteit, het stimuleren van transparantie en de rol van data in het bereiken van duurzaamheid in de toeleveringsketen.

In deze blog recapituleren we enkele van de interessantste onderwerpen en discussies van vandaag de dag.

COP26 - De VN-conferentie over klimaatverandering 2021 UK

Het jaar 2020 was financieel een zwaar jaar en heeft impact gehad op de inspanningen van veel organisaties om hun bedriujf te transformeren naar de transparante en duurzame machines die de wereld verdient. In november 2021 vindt in Glasgow de COP26 plaats en de verwachtingen zijn hoog gespannen over de veranderingen in de regelgeving die deze conferentie zal brengen om de klimaatverandering te beperken en betere manieren te vinden om de doelstellingen van het akkoord van Parijs te bereiken.

Ondanks de opwinding over wat de COP26 brengt op het gebied van nieuwe duurzaamheidsnormen, lijkt de algemene opinie te zijn om daar niet op te wachten en alvast een begin te maken met de duurzaamheidsreis van de eigen organisatie. Want hoe eerder je hier als bedrijf mee begint, hoe eerder het lukt om echte transparantie en duurzaamheid te bereiken.

Ter voorbereiding op de COP26 stelt Claire Bergkamp, COO van Textile Exchange, een "voor wat hoort wat"-aanpak voor, waarbij bedrijven contact met beleidsmakers maken en aangeven dat zij bereid zijn bepaalde veranderingen door te voeren in ruil voor beleidsveranderingen. Om een voorbeeld te geven: Een bedrijf verandert zijn productiemethoden in meer duurzamere methoden als de beleidsmakers bereid zijn veranderingen door te voeren om de markt te stimuleren, enzovoort.

Zo ontwikkel je als bedrijf uw sourcing op duurzaamheid

Als u in de textielbusiness werkt, zijn hier enkele voorbeelden van wat u eerder vroeger dan later aan uw lijst van met activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling kunt toevoegen:

Leer uw toeleveringsketen kennen: Allereerst is het belangrijk om te weten wat er in uw supply chain gebeurt - van grondstof tot logistiek - om zo te ontdekken hoe u uw duurzaamheid kunt verbeteren. Lees hier meer over het bereiken van een verantwoorde toeleveringsketen door standaardisatie.

Op de natuur gebaseerde oplossingen: Oplossingen die zijn geïnspireerd op en worden ondersteund door de natuur. Werken met duurzaamheid door het welzijn van mens en natuur te beoordelen als onderdeel van uw bedrijf. Op de natuur gebaseerde oplossingen richten zich op bescherming, herstel en beheer van natuurlijke ecosystemen in termen van gebruik van water, land, inheemse volkeren en andere natuurlijke of semi-natuurlijke activa, of het creëren van nieuwe ecosystemen in of rondom steden.

Van destructieve naar regeneratieve systemen: Ondersteuning van een circulair model voor het inkopen van materialen, hetzij door upcycling, hetzij door regeneratieve landbouw. Het gaat ook over de overstap van de productie van textiel op basis van chemische grondstoffen en fossiele brandstoffen op de productie van natuurlijke vezels, zoals cellulose. Onder regeneratieve systemen vallen ook het afschaffen van kunstmest in de landbouw. Lees hier meer over over hoe Patagonia werkt met regeneratieve landbouw.

Data als enabler voor circulariteit:

"Circulariteit is de snelste weg naar CO2-/ koolstofreductie", stellen sommige bronnen, wat ons brengt bij een cruciaal onderwerp: data. Om het potentieel van circulaire materialen volledig te benutten, is er een dringende behoefte aan data. Veel bedrijven geven aan dat ze ladingen data hebben, wat geweldig is. De uitdaging is echter wat te doen met die gegevens.

Als het gaat om het bereiken van circulariteit in de textiel- en kledingproductie, kunnen we niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om te weten waaruit het geüpcyclede materiaal bestaat. Helaas worden veel textiel- en materiaalcomponenten in de productiefase niet bijgehouden, waardoor grote vraagtekens blijven bestaan wanneer dat materiaal vervolgens moet worden ge-upcycled, waardoor het bijna onmogelijk is om de stof te gebruiken. Dit kan worden vergeleken met een digitaal paspoort, dat onthult waar het textiel van is gemaakt en hoe het kan worden ge-upcycled.

Afgezien van stoffen en circulariteit zijn gegevens ook van cruciaal belang bij het volgen van de toeleveringsketen en de prestaties en duurzaamheid daarvan. Alleen door je supply chain in meerdere lagen te kennen, van inkoopmethoden, tot productie en logistiek, en scope 1, 2, en 3 emissies, kun je echt transparant zijn en inzicht hebben in waar je je operatie kunt verbeteren richting meer duurzaamheid. En laten we eerlijk zijn, dat is wat de consument van vandaag de dag eisen.

Stok of wortel?

Een laatste onderwerp waar momenteel veel over wordt gesproken, is hoe we duurzaamheid in de toeleveringsketen kunnen stimuleren - hoe kunnen we zowel bedrijven als overheden aanmoedigen om te investeren in duurzaamheid? Een zeer belangrijke vraag om duurzaamheid op grote schaal te realiseren!

Sommigen zeggen dat duurzaamheid moet worden geïnitieerd door sancties, zoals het belasten van afval, een veelvoorkomend bijproduct van textielproductie. Anderen geven aan dat duurzaamheid juist beloond moet worden met belastingvoordelen of andere financiële voordelen.

Maar voor wie streeft naar een duurzamere toeleveringsketen, kunnen juridische obstakels de inspanningen juist verstoren. Zo kunnen wetten op het gebied van afvalbeheer in veel landen een probleem vormen, waardoor het moeilijk is om toegang te krijgen tot materialen en meer circulariteit te implementeren. Dit kan het introduceren van up- of gerecyclede duurzame alternatieven in de toeleveringsketen zowel een gedoe als duur maken om te implementeren en uit te voeren - met het risico dat de inspanningen worden gestaakt.

De oplossing is, als je het ons vraagt, zowel een stok als een wortel. Uit een enquête van het Innovation Forum onder conferentiegangers van het virtuele Sustainable Apparel and Textiles Conference bleek dat 82% vindt dat koplopers in ESG-prestaties moeten worden beloond, maar dat slechts 18% vindt dat achterblijvers moeten worden gestraft voor slechte ESG-prestaties. Dit toont aan dat er nog steeds een kloof zit in het stimuleren van duurzaamheid. We hopen dat COP26 hiervoor een versneller kan zijn!

Wil je meer weten over het bereken en meten van de ecologische voetafdruk van jouw bedrijf, meld je dan aan voor de On-Demand Webinar van Worldfavor: Berekenen en meten van de ecologische voetafdruk (GHG).

Deze webinar, die wordt gehost door het Zweedse bedrijf Worldfavor, geeft nieuwe inzichten hiervoor. Hun duurzaamheidsexperts leiden u in dit gratis webinar door het waarom, hoe en wat van het berekenen en meten van uw BKG-emissies en laten ook zien hoe je jouw reis een kickstart kunt geven dankzij automatisering en digitalisering.

Na deze webinar-sessie weet u welke stappen u moet nemen om uw uitstoot te meten, hoe u deze moet interpreteren en hoe u uw organisatie toekomstbestendig kunt maken.

Kortom: Maak een begin met uw duurzaamheidsreis en laat 2021 het jaar zijn van volledige controle over het meten (en verbeteren) van uw scope 1, 2 en 3 emissies.

