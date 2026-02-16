Calvin Klein Herfst 2026 Collectie door Veronica Leoni: gepresenteerd in New York City

Calvin Klein, Inc. presenteerde vandaag de Calvin Klein Collection Herfst 2026-modeshow van Veronica Leoni in The Shed in Hudson Yards, New York City.

De Calvin Klein Collection van Veronica Leoni voor Herfst 2026 verkent de hedonistische elegantie die de kern van het merk vormt: de cultus van het lichaam, de voldoening van het accentueren van perfectie en de obsessieve zoektocht naar schoonheid. De collectie hanteert een reductionistische benadering, waarbij een versterkt gevoel voor precisie de dialoog tussen kleding en lichaam intensiveert.

Credits: Calvin Klein

“Dit seizoen is gevormd door een onderzoek naar de sterke iconografische geschiedenis van Calvin Klein en een rigoureuze verkenning van vorm, vakmanschap en betekenisvolle vereenvoudiging,” aldus Veronica Leoni, creatief directeur van Calvin Klein Collection. “Ik wilde mijn expressie van elegantie en stijl aanscherpen in de geest van hoe het merk deze definieerde eind jaren zeventig en begin jaren tachtig, met een intimiteit en focus op vorm en het lichaam om een gevoel van kracht en luxe op te roepen dat onmiskenbaar Calvin Klein is.”

Credits: Calvin Klein

De expressie van de Herfst 2026-collectie komt tot uiting in essentiële items zoals pakken, trenchcoats, blousons, jassen en jurken, gecombineerd met stiletto’s, platte schoenen, laarzen, clutches, duffeltassen en ton-sur-ton handschoenen. Denim staat centraal met een interpretatie van archiefdenim uit 1976, de eerste denim ooit gepresenteerd op de Calvin Klein-catwalk. Een volledig denim pak wordt gedragen onder slanke jassen, terwijl het originele, handgeschreven logo is geborduurd op een pilotenjack en een geruite trenchcoat.

Credits: Calvin Klein

Het silhouet is door de gehele collectie heen lang en recht. Precieze, slanke tailoring met verrassende blote ruggen en mouwloze details creëert spanning, terwijl intens bewerkte jurken contrasterende, effen rugpanden hebben die de onderkleding onthullen. Witte kragen vallen op, terwijl bikerkragen een stoere touch toevoegen. Shearling kragen suggereren grandeur en evolueren tot een volledige shearling jas. Textuur en kleur bepalen een stedelijk beeld van neutrale en ingetogen tinten, af en toe verlicht door mandarijn of bordeauxrood. De stoffen variëren van droge wol voor maatwerk tot geribbelde jersey, vloeiend fluweel, gebonden satijn, katoen, grosgrain, spazzolato en zowel dekkend als transparant leer.

Credits: Calvin Klein

