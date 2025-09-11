Calvin Klein lanceert nieuwe Fall 2025 underwear campagne met ROSALÍA

Calvin Klein onthult vandaag de Fall 2025 underwear campagne met GRAMMY® Award-winnende Spaanse artiest ROSALÍA in haar debuut voor het merk. Vastgelegd door de gerenommeerde fotograaf Carlijn Jabos, combineert de campagne gedurfde sensualiteit met surrealistische visuele storytelling en benadrukt ROSALÍA’s krachtige uitstraling in de iconische ondergoedstijlen van het merk.

Door de campagne heen komt ROSALÍA’s unieke artistieke energie volledig tot uiting terwijl ze een nieuw tijdperk van moderne innovatie in underwear inluidt. Ze zet de nieuwe Icon Cotton Modal lijn in de kijker, met een naadloze Infinity Bond tailleband en gebonden haak- en oogsluitingen voor een gladder silhouet en verbeterd ademend vermogen.

Ze is ook te zien in de nieuwe Heritage Cotton stijlen die het kenmerkende logo op de tailleband van Calvin Klein door een vintage lens opnieuw interpreteren, evenals in de Perfectly Fit bh en bikini, ontworpen voor hoogwaardig, alledaags comfort.

Credits: Calvin Klein

ROSALÍA over de campagne

“Ondergoed van Calvin Klein is al jaren onmisbaar in mijn garderobe. Ik hou van het merk en het is een eer om deel uit te maken van deze campagne, het voelt als een echt full circle-moment.”