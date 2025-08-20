Calvin Klein lanceert nieuwe FW25 denim campagne en collectie

Calvin Klein lanceert een nieuwe campagne met K-popartiest MINGYU in Fall 2025 denim. Met zijn moeiteloos coole stijl laat MINGYU je opnieuw verlangen naar het iconische denim van het merk. De nieuwe looks krijgen een frisse boost door krachtige graphics, ton-sur-ton combinaties en spannende laagjes van onverwachte basics.

Een absolute blikvanger dit seizoen is de nieuwe denim met de CK Emblem-print, die het kenmerkende monogram van het merk herinterpreteert tot een gedurfd allover printpatroon dat jeans en truckerjackets een strakke, grafische uitstraling geeft. De iconische 90s Straight Jean keert terug in nieuwe vintage- en dark washes, waaronder diepe indigotonen, perfect te combineren met een losse blouse of logo-T-shirt voor een relaxte, moderne look.

Credits: Calvin Klein

De Slim Jean biedt met zijn aansluitende pasvorm een gestroomlijnd silhouet dat ideaal samengaat met een klassiek tanktop en windbreaker, voor een gelaagde look met een edgy touch. De Carpenter Jean is ontworpen met een gestructureerde vorm en een workwear-geïnspireerde attitude, terwijl de 90s Taper Jean een scherp getailleerde pasvorm biedt die klassieke ontwerpen combineert met een moderne, verfijnde look.