Calvin Klein onthult nieuw denimhoofdstuk met Jung Kook van BTS

Calvin Klein Inc., onderdeel van PVH Corp., lanceert de Lente 2026 denimcampagne met wereldwijde merkambassadeur Jung Kook van de bekende boyband BTS.

Onder regie en fotografie van Mert Alas, legt dit nieuwe hoofdstuk de focus op denim als ultieme uiting van persoonlijke stijl. De campagne toont het kenmerkende en invloedrijke perspectief van icoon Jung Kook, die in het moment leeft.

De campagne ontvouwt zich in een reeks meeslepende werelden. Deze worden verenigd en geleid door de stijl, houding en levenswijze van Jung Kook. De indrukwekkende film is een combinatie van mode en entertainment. De beelden bewegen op een direct herkenbare soundtrack en komen tot leven door de kenmerkende choreografie en krachtige aanwezigheid van de artiest. Het samenspel van muziek en beweging, compleet met een cameo van de New Yorkse legende Rosie Perez, weerspiegelt de impact die synoniem is met de iconische visuele storytelling van Calvin Klein.

SS26. Credits: Calvin Klein

De jeans van Calvin Klein staan centraal in de garderobe, waarbij de belangrijkste silhouetten het verhaal leiden. Dit zijn de nonchalante jaren negentig Straight, de relaxte en nostalgische proporties van de Baggy en nieuwe interpretaties van het iconische Trucker-jack. Alle items zijn opnieuw vormgegeven met hoogwaardige wassingen en ontworpen voor veelzijdigheid. Casual T-shirts met logo en oversized bomberjacks maken de looks compleet, wat de rol van denim als zowel uniform als statement versterkt.

“Ik hou van de jeans van Calvin Klein omdat ze ontworpen zijn om in te leven,” aldus Jung Kook. “De looks die ik voor deze campagne droeg, knipogen naar de stijl van de jaren negentig, maar voelen tegelijkertijd volledig modern aan. Het was geweldig om mijn liefde voor muziek, dans en mode samen te brengen met de energie van de stad.”

De campagne lanceert wereldwijd op 24 februari via de winkels, websites en sociale mediaplatforms van Calvin Klein, en via opvallende buitenreclame.

