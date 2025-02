Calvin Klein onthult nieuwe Denim campagne met MINGYU van SEVENTEEN

De campagne benadrukt de nonchalante stijl van de zanger in klassieke denimstukken met een gedurfde twist. De beelden brengen zijn persoonlijkheid tot leven, verrijkt met de nieuwste stijlen van Calvin Klein. Dit seizoen kiest MINGYU voor denim. De iconische spijkerjacks, jeans en overhemden zijn opnieuw vormgegeven met een moderne twist.

Door de veelzijdige jeans te combineren met Calvin Klein's logo T-shirts en spijkerjacks, omarmt MINGYU de casual en jeugdige stijl van het merk. De 90's Straight Jeans worden in vier verschillende looks gestyled, waaronder een gedurfde outfit met de allover CK-monogramprint en de bijpassende 90's Trucker Jacket.

Voor een strakke en gedurfde look biedt de collectie extra denimopties, zoals de Baggy Jean in combinatie met de Relaxed Vertical Logo Tee en een leren jack. De Slim Jean wordt moeiteloos gestyled met de Washed Pocket Tee, terwijl de Slim Straight Jean wordt gecombineerd met de Drop Needle Tank voor een moderne en minimalistische uitstraling. De Icon Trucker Jacket is het ultieme kledingstuk en geeft elke outfit een relaxte look.