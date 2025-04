Calzedonia presenteert haar nieuwste swimwearcollecties: Summer Senses en Scultura

Met het heerlijke weer en de zomer in aantocht, lanceert Calzedonia twee nieuwe swimwearcollecties: Summer Senses en Scultura. Beide collecties combineren stijl, comfort en verfijnde details voor de ultieme zomerlook.

Credits: Calzedonia

Summer Senses

Deze collectie speelt in op de nieuwste trends met glanzende stoffen, opvallende texturen en elegante silhouetten. Het iconische Shiny Satin is terug in frisse kleuren, terwijl details zoals crinkle, crochet en verfijnde stiksel zorgen voor een zomerse look die zowel speels als chic is. One-piece badpakken blijven een must-have – perfect van strand tot avondoutfit.

Credits: Calzedonia

Scultura

De nieuwe shaping lijn Scultura omarmt elk lichaamstype en benadrukt natuurlijke schoonheid met ondersteunende, flatterende fits. Minimalistisch in design, luxueus in afwerking met gouden accenten en diepe kleuren. Verkrijgbaar in verschillende stijlen en maten, biedt deze lijn comfort zonder in te leveren op stijl.