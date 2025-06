Cannes highlight: Persol eert Steve McQueen met exclusieve capsulecollectie

Persol herbevestigt dit jaar zijn hechte relatie met de filmwereld met de lancering van de nieuwe Steve McQueen-collectie, die werd onthuld op La Terrasse by Albane tijdens het filmfestival van Cannes. Van 13 tot 24 mei 2025 streek het Italiaanse brillenmerk neer op de Croisette met Casa Persol, een exclusieve showroom met panoramisch uitzicht — een ode aan zijn iconische erfgoed en de magie van cinema.

De Steve McQueen-collectie 2025 is een stijlvolle knipoog naar het legendarische model 714, dat de Amerikaanse acteur droeg in de cultklassieker The Thomas Crown Affair (1968). Het opvouwbare pilotenmodel in acetaat mixt moeiteloos functionaliteit en flair, met opvallende details zoals de Supreme-pijl, hexagonale elementen op de neusbrug en de flexibele Meflecto-scharnieren.

Credits: Persol

Een subtiele gravure met ‘1968’ aan de binnenkant van de linkerpoot verwijst speels naar het filmjaar. De Barberini® glazen — in vier tinten — geven het geheel een eigenzinnig randje.

Bij deze exclusieve editie hoort ook een strak vormgegeven box met een premium microvezeldoekje, een leren koordje, een etui en een vintage-envelop vol archiefmateriaal over Steve McQueen.

Credits: Persol

Persol vierde de lancering met een elegant persdiner, in het gezelschap van acteur Pierfrancesco Favino. Het merk sponsorde ook de speciale filmavonden van Qui brille au Combat van Joséphine Japy en Vie Privée van Rebecca Zlotowski, met de cast op de rode loper — uiteraard met een Persol op de neus.

Casa Persol zette zo niet alleen de sterke band tussen het merk en de filmindustrie in de verf, maar ook de blijvende liefde voor de auteurscinema. De nieuwe collectie opent een fris, spannend hoofdstuk in het verhaal van Persol.