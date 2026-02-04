Carhartt: ijzersterke jeans voor intensief gebruik

Jeans die tegen een stootje kunnen en comfortabel blijven, vind je bij Carhartt. De denimcollectie is ontwikkeld voor harde werkers, binnen en buiten werktijd. Voor zowel heren als dames geldt dezelfde filosofie: maximale duurzaamheid, slimme functionaliteit en een pasvorm die meebeweegt.

Wat Carhartt jeans kenmerkt, is de robuuste constructie. Verstevigde zones, sterke materialen en driedubbelgestikte hoofdnaden zorgen voor een lange levensduur, ook bij intensief gebruik. Details zoals extra sterke zakken, meegestikte riemlussen en praktische muntvakjes zijn geen stylinggimmicks, maar doordachte keuzes voor dagelijks comfort en betrouwbaarheid.

Stoer hoeft niet stug te zijn

Dankzij de Rugged Flex-technologie bewijzen Carhartt jeans dat stoer niet stug hoeft te zijn. De stevige denim heeft precies genoeg stretch om vrij te kunnen bewegen bij bukken, knielen of lange werkdagen. Bij de herenmodellen betekent dat ruime snitten bij zitvlak en dijen, met rechte of licht toelopende pijpen die soepel over werk- of outdoorschoenen vallen. Damesmodellen combineren dezelfde slijtvastheid met een pasvorm die mooi aansluit, van klassieke rechte pijpen tot comfortabele pull-on modellen met een hogere taille.

Betrouwbaar, functioneel en tijdloos

Carhartt jeans zijn ontworpen om meerdere rollen te vervullen. Ze voelen zich net zo thuis op de bouwplaats of in de werkplaats als tijdens een wandeling, weekend buiten of lange reisdag. Betrouwbaar, functioneel en tijdloos: dit is denim voor mensen die hun kleding gebruiken zoals het bedoeld is, elke dag opnieuw.