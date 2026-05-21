Carhartt: Koeltas voor lange werkdagen

Heb je een lange werkdag voor de boeg of ben je onderweg naar de volgende klus? Dan is het prettig om goed eten en gekoeld drinken binnen handbereik te hebben. De nieuwe geïsoleerde koeltas van Carhartt is ontwikkeld voor professionals die vertrouwen op hun uitrusting en dat zie je terug in elk detail.

Dankzij de duurzame 600 denier polyester buitenkant en de Rain Defender-afwerking is de tas bestand tegen regen, vuil en intensief gebruik. Het volledig geïsoleerde hoofdvak houdt eten en drinken meer dan acht uur koel, ideaal voor warme werkdagen of lange shifts.

Credits: Carhartt

Slimme indeling

Slim is ook de indeling met twee compartimenten. In het bovenvak passen vier blikjes, maar het is ook perfect voor boterhammen en snacks die je netjes wilt houden. Het hoofdvak biedt ruimte aan acht blikjes of een uitgebreide lunch. Een extra ritsvak aan de voorzijde is handig voor repen of klein gereedschap.

De combinatie van functionaliteit en een stoere, tijdloze uitstraling maakt deze koeltas niet alleen geschikt voor de werkvloer, maar ook voor dagjes uit, roadtrips of een picknick in het park.

De Carhartt Koeltas is verkrijgbaar bij outdoorwinkels, werkkledinggroothandels en online, met een adviesprijs 44,99 euro.