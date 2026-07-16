Carhartt lanceert robuuste denim draagtas voor dagelijks gebruik

Carhartt breidt zijn assortiment uit met de Denim Draagtas 18L, een nieuwe tas van slijtvast denim. De tas is ontworpen voor mensen die dagelijks onderweg zijn naar de werkplaats, de bouwplaats of het kantoor en moet daarbij tegen een stootje kunnen. De tas combineert robuuste kwaliteit met een tijdloze uitstraling, en het denim wordt door intensief gebruik alleen maar mooier.

De Denim Draagtas 18L biedt ruimte voor dagelijkse benodigdheden, gereedschap, documenten of een lunchpakket. Hand- en schouderbanden maken de tas comfortabel om te dragen, terwijl een steekzak aan de voorzijde en een achterzak met drukknoop extra opbergruimte bieden. De binnenzijde is gecoat en daardoor eenvoudig schoon te maken, en de verstevigde bodem is gemaakt om intensief dagelijks gebruik te doorstaan.

Ook in de afwerking is de Carhartt-filosofie terug te zien. Driedubbel gestikte hoofdnaden zorgen voor extra bestendigheid, terwijl het herkenbare Carhartt-label en het geweven 'Script Heart 1889'-label de tas een authentieke uitstraling geven.