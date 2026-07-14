Carhartt presenteert werkshorts voor warme werkdagen

Het Amerikaanse werkkledingmerk Carhartt heeft een collectie korte werkbroeken uitgebracht die is ontwikkeld voor zware werkomstandigheden op warme dagen, volgens een persbericht. De shorts zijn er voor zowel dames als heren en richten zich op vakmensen als installateurs, timmerlieden, hoveniers en monteurs die buiten werken.

Volgens Carhartt bieden de work shorts dezelfde robuustheid als de bekende lange werkbroeken van het merk, maar met extra ventilatie. Slijtvaste materialen, versterkte naden en opbergzakken moeten de broeken bestand maken tegen intensief dagelijks gebruik. Veel modellen zijn voorzien van de Rugged Flex-stretchtechnologie, die meebeweegt bij bukken, knielen, klimmen of tillen.

Credits: Carhartt

Afhankelijk van de klus biedt Carhartt verschillende uitvoeringen. De Rugged Flex Canvas Work Short is een allroundmodel van stevig stretchcanvas met versterkte naden en opbergzakken. De Rugged Flex Relaxed Fit Ripstop Cargo Work Short combineert ripstopmateriaal met stretch en biedt cargozakken voor gereedschap. De Rugged Professional Series Relaxed Fit Short heeft een vuil- en geurbestendige afwerking, kleurvaste materialen, verstevigde zakken en driedubbel gestikte hoofdnaden.

De korte werkbroeken zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, materialen en pasvormen, voor dames en heren.