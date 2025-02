Carhartt WIP: SS25 Icons

De vertrouwde en de zekere keuzes. De tijdloze klassiekers, beproefd en bewezen. De iconen van Carhartt WIP zijn items waar je op kunt rekenen – betrouwbaar in hun robuustheid en consistent in hun constructie.

Zelfs als hun namen niet bekend zijn, worden ze onmiddellijk herkend aan hun details. Dubbelgelaagde knieën, gereedschapszakken en een hamerlus op de Double Knee Pant; stevige driedubbele stiksels en vier voorzakken op de Michigan Coat; of geribde, verstelbare boorden en een capuchon op de Women’s OG Active Jacket – allemaal vervaardigd uit Dearborn Canvas of denim. Elk seizoen worden deze stijlen opnieuw geïnterpreteerd in nieuwe wassingen, afwerkingen en kleurvarianten, in lijn met de thema’s van de collectie.

Credits: Carhartt WIP

Voor lente/zomer 2025 verschijnen de canvasklassiekers in zachte tinten blauw, groen en roze, die de overgang van de seizoenen weerspiegelen. De items hebben ook een ‘stone dye’-behandeling ondergaan, wat ze een vervaagde, textuurrijke uitstraling geeft.

Gedragen door een groep Parijse locals en vastgelegd door fotograaf Jeano Edwards, worden deze zachte, wolkachtige pasteltinten gecontrasteerd met de krachtige, effen kleuren van Le Sample, een cultureel instituut in de oostelijke buitenwijken van de stad. Lichte jersey T-shirts en overhemden maken de collectie compleet.

Jeano Edwards, geboren en getogen in Jamaica, is een fotograaf wiens werk wordt gedreven door een nieuwsgierigheid die voortkomt uit zijn reizen over de hele wereld. Zijn fotografie vormt een ruimte voor culturele uitwisseling en introspectie. In 2021 publiceerde hij zijn fotoboek EverWonderful, dat datzelfde jaar werd genomineerd voor de Paris Photo-Aperture Photobook Awards. Edwards woont en werkt momenteel tussen Parijs en New York.