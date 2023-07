Casio Brengt Compacte G-SHOCK uit met Prachtige Rosé-Gouden Schittering

Casio Computer Co., Ltd. heeft vandaag de release aangekondigd van de nieuwste toevoegingen aan de G-SHOCK-lijn van schokbestendige horloges. De compacte GM-S110PG, GM-S2100PG en GMA-S2100MD, analoge-digitale combinatie horloges in rosé goud (beschikbaar in 5 modellen in totaal), schitteren als juwelen.

In de afgelopen jaren heeft Casio zijn line-up van horloges voor alle geslachten in de G-SHOCK-serie uitgebreid. In februari 2023 heeft Casio ITZY, de Koreaanse meidengroep met 5 leden, als G-SHOCK-ambassadeurs verwelkomd. De indrukwekkende nummers en optredens van de groep passen goed bij het toughness-merkconcept van G-SHOCK, en zenden een sterke boodschap uit dat G-SHOCK toughness geschikt is voor mensen van elk geslacht.

De schokbestendige GM-S110PG, GM-S2100PG en GMA-S2100MD brengen een prachtige rosé-gouden wijzerplaat en kast naar kleinere, lichtere versies van de GA-110 met zijn kenmerkende dimensionale wijzerplaat en de GA-2100 met zijn achthoekige buitenrand, die vooral populair is gebleken bij jongere consumenten.

Uniform kleurenschema — GM-S110PG en GM-S2100PG:

Naast de verfijnde textuur van de metalen buitenrand en gesp afgewerkt in rosé-goud IP, wordt een elegante beige-roze kleur gebruikt voor de harsband. Het algehele monochrome kleurenschema zorgt voor veelzijdigheid en past gemakkelijk bij elke stijl.

Schitterende, opvallende kast- GMA-S2100MD:

De rosé-gouden dampafzetting op de wijzerplaat, evenals de spiegelafwerking van de indexmarkeringen en andere details, laten het gezicht schitteren. Harsmaterialen met een matte afwerking worden gebruikt voor de buitenrand en de band, verkrijgbaar in drie klassieke kleuren: wit, roze en zwart.

Casio blijft de G-SHOCK-fanbase uitbreiden door modellen voor alle geslachten toe te voegen en in contact te blijven met gebruikers om bij de tijd te blijven.

Credits: Casio Compacte G-SHOCK, eigendom van het merk.