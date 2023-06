Casio brengt see-through G-SHOCK-horloges uit waarbij de interne componenten te zien zijn

Casio Computer Co., Ltd. heeft vandaag de lancering aangekondigd van nieuwe toevoegingen aan haar assortiment schokbestendige G-SHOCK-horloges, ontworpen ter ere van het 40-jarig jubileum van het G-SHOCK-merk. De zeven CLEAR REMIX-modellen maken gebruik van doorzichtige materialen voor ontwerpen die een blik bieden op de interne componenten van de horloges.

Het G-SHOCK-project begon met het idee om "een robuust horloge te ontwikkelen dat niet zou breken, zelfs niet als bij een val van 10 meter", een concept dat destijds de conventionele wijsheid omverwierp. In een proces van herhaalde tests werden de constructie en materialen steeds opnieuw ontworpen. Deze onvermoeibare inspanning in het gezicht van uitdagingen resulteerde in 1983 in de introductie van de G-SHOCK. Casio heeft sindsdien een scala aan verschillende G-SHOCK-horloges uitgebracht die deze evolutie in functie en ontwerp voortzetten. Vandaag de dag is het G-SHOCK-merk geliefd over de hele wereld, met meer dan 140 miljoen verkochte exemplaren tot nu toe.

De schokbestendige CLEAR REMIX-horloges ter ere van het 40-jarig jubileum belichamen de G-SHOCK-Spirit of Challenge in ontwerpen die een zicht bieden op de interne componenten, inclusief het module en het circuitbord. Zeven populaire G-SHOCK-modellen, waaronder de allereerste G-SHOCK met zijn iconische ontwerp, zijn zorgvuldig geselecteerd en opnieuw ontworpen met doorzichtige materialen die zijn gebruikt voor de kast, band, LCD, knoppen en andere elementen.

Credits: Beeld: Casio, eigendom van het merk

DW-5040RX*/DWE-5640RX*

Gebaseerd op de vorm van de eerste G-SHOCK, hebben deze modellen een doorzichtige LCD, waardoor het G-logo-versierde circuitbord zichtbaar is. De DWE-5640RX voegt een band toe in een contrasterende mix van hars- en metaalmaterialen.

DW-6940RX*

De originele DW-6900 met zijn drie indicatoren, nu met een doorzichtige LCD, wijzerplaat en middelste behuizing, waarbij het G-logo-patroon op het onderliggende circuitbord subtiel zichtbaar blijft. *Bij bepaalde kijkhoeken kan het interieur van de wijzerplaat moeilijk zichtbaar zijn.

GA-114RX/GMA-S114RX

Deze digitale-analoge combinatiehorloges, gebaseerd op de GA-110 en GMA-S110, hebben een doorzichtige middelste behuizing en doorzichtige hars zijknoppen voor een uniform kleurenschema.

GA-2140RX/GMA-S2140RX

Deze modellen voegen een doorzichtige wijzerplaat toe aan de GA-2100 en GMA-S2100, die voorzien zijn van een achthoekige lunette. Ook de indexmarkeringen en wijzerplaatring zijn doorzichtig voor een duidelijk zicht op het module onder de wijzerplaat.