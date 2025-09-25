Casper Ruud, nieuwe wereldwijde ambassadeur van Mango Man en het gezicht van de nieuwe Essentials-collectie

Mango Man onthult zijn nieuwe Essentials-campagne met de Noorse tennisser Casper Ruud als wereldwijd ambassadeur. Een kenmerkende collectie die de essentiële items van de herengarderobe herinterpreteert met een eigentijdse, elegante en functionele visie.

Samen met het merk belichaamt Casper Ruud de boodschap "Craft Your Own Story", een uitnodiging om alle facetten van jezelf te verkennen door je eigen stijl te uiten. Met zijn kalme en zelfverzekerde uitstraling leent hij zijn allure aan een garderobe die ontworpen is om de man in alle omstandigheden te begeleiden.

Credits: Mango

Mango Essentials collectie

Essentials zet in op de kwaliteit van de snit, de juiste materialen en de tijdloze silhouetten. Geïnspireerd door het gecontroleerde ritme van de speler - zijn regelmaat, zijn precisie, zijn stille kracht - biedt de collectie een verfijnde, tactiele garderobe, ontworpen voor duurzaamheid. Een selectie van doordachte stukken, die je evenveel voelt als ziet. Dezelfde precisie die Caspers bewegingen op de baan leidt, is terug te vinden in het ontwerp van de Essentials-stukken, waar elk detail zijn rol speelt en beantwoordt aan een streven naar performance.

Sleutelstukken zoals mantels, jassen, truien en geklede broeken vormen deze herfst/wintereditie, in een palet van neutrale tinten (zwart, wit, grijs, lichtbruin) die ontworpen zijn om eindeloos te combineren.

De campagne, gefotografeerd door James Brodribb, viert de gemeenschappelijke waarden van sport en mode: veeleisendheid, betrokkenheid en discrete excellentie.