Cast Iron Collectiebericht FW22: A Day In The City – A Night In The City

The New Cast Iron Fall/Winter ’22 Collection

Tijden veranderen snel en onze behoeftes verschuiven. Gemak, comfort en functionaliteit zijn tegenwoordig bepalende factoren in onze stijlkeuzes. De nieuwe Cast Iron Fall/Winter ’22 collectie sluit perfect aan op deze behoeftes. Zowel de pasvormen als ook de gekozen materialen spelen hierop in: iets ruimer vallende silhouetten staan centraal en ook de Shiftback, de nieuwste fit in het Cast Iron denim aanbod, draait om comfort. De Cast Iron Fall/Winter ’22 collectie bestaat uit een moderne mix van denim en sophisticated, functionele styles.

Beeld: Cast Iron

Collection Highlights

HYBRID LAYERING – functional silhouettes

Vanuit de behoefte aan functionaliteit heeft het dragen van lagen een nieuwe functie gekregen en kunnen producten een dubbele rol spelen. De scheiding tussen wat je binnen en wat je buiten draagt vervaagt. Door de nieuwe manier waarop lagen tot looks worden gecombineerd, lopen de draagmomenten in elkaar over. De hybrid styles van Cast Iron, waaronder shirt jackets, zorgen voor moderne looks.

TEXTURIZE – find comfort and texture

Alles staat in het teken van comfort, zowel wat betreft bewegingsvrijheid als handfeel. Comfortabele materialen, zoals peached en brushed kwaliteiten, maar ook het gebruik van wol, spelen in op deze behoefte. Ook bewegingsvrijheid is een must. Stretch is erg belangrijk en in het merendeel van de materialen verwerkt.

AUTHENTIC COMFORT – a new approach to denim

Ook bij de nieuwe denim van Cast Iron staat comfort op de voorgrond. Niet alleen de fit is hierop gericht, ook het doek is gekozen om extra comfort te bieden.

ELEVATED ESSENTIALS – everyday must-haves

Premium basics zijn onmisbaar in elke wardrobe. De elevated essentials van Cast Iron zijn makkelijk te dragen en elke dag de juiste keuze. Door de nonchalante silhouetten kun je ze perfect als layering pieces dragen. De styles zijn tot in detail uitgewerkt, maar hebben een cleane look en een comfortabele feel.

Colors and Graphics

Kleur speelt een hoofdrol in de collectie. De mannelijke, easy-to-wear kleuren blauw, groen en bruin vormen de basis, terwijl frisse accenten voor de juiste moderne feel zorgen. Lichte en donkere kleuren worden afgewisseld met neon effecten, wat de collectie een hele nieuwe en optimistische look geeft. Door de diversiteit aan kleurschakeringen is elk item in de perfecte kleurtoon uitgevoerd.

De prints zijn geïnspireerd op structuren en grafische vormen die je in een stadse omgeving tegenkomt. Ook hebben tonale camouflage effecten invloed gehad en zorgen neon kleuren voor prints met een frisse, moderne look. Naast de prints zijn ruiten en strepen dit seizoen echte eyecatchers. De uitgesproken patronen zijn uitgevoerd in de kleuren van de collectie, waardoor ze erg makkelijk te combineren zijn.

Beeld: Cast Iron

New Cast Iron Denim: The Shiftback

Dit seizoen introduceren we een nieuwe denim: de Shiftback. Deze moderne regular tapered fit zit relaxed in de taille en is tapered vanaf de knie tot aan de leg opening. De combinatie van de authentieke look en feel met het comfort van een super stretch denim maakt van deze nieuwe Cast Iron denim een echte must-have. Naast de signature Cast Iron branding zorgen nieuwe details, zoals de dubbele back pocket, de nieuwe coin pocket en de duurzame back patch, voor de finishing touch.

Het denim aanbod in de nieuwe Cast Iron Fall/Winter ’22 collectie bestaat uit drie styles – de Riser, de Cuda en de nieuwe Shiftback – in diverse wassingen. De wassingen kenmerken zich door een variatie aan kleurtonen en duidelijke high-low effecten. Het effect van tinting geeft geselecteerde denims een stoere, rauwere look. Patch details zorgen dit seizoen voor een authentieke feel en de moderne premium denim look. Ook bij onze denims staat comfort voorop. Dit uit zich in comfortabele, relaxed fits, maar ook in comfortabele, zachte materialen met en zonder stretch.

Beeld: Cast Iron

Outerwear

De Cast Iron Fall/Winter '22 Outerwear draait om comfort en performance. De fits en materialen zijn ergonomisch op het lichaam afgestemd en verbeteren de performance door middel van compressie, ondersteuning en thermoregulatie in zones. De bijna coconachtige eigenschappen van de nieuwe Cast Iron jassen bieden comfort, beschutting en bescherming bij lage temperaturen, natte weersomstandigheden en slecht zicht. Ze zijn gemaakt van hoogwaardige materialen die lang meegaan. Omdat de high-performance jassen aanpasbaar zijn, beschermen ze tegen alle weersomstandigheden. De speelse benadering van design en vormen maakt deze everyday essentials net even anders. De must-have jassen zijn ontworpen met slimme features en doordachte details. Strakke lijnen en stoere kleuren geven de nieuwe outerwear de signature Cast Iron premium denim look.