Nu de wisseling van de seizoenen steeds onvoorspelbaarder wordt, zijn transeasonal items onmisbaar in elke kledingkast. De nieuwe Cast Iron Fall/Winter '23 collectie bestaat uit items die ontworpen zijn om langer en door de seizoenen heen gedragen te worden. Layering pieces, zoals shirt jackets en vesten zonder mouwen, en hybrid styles vormen een essentieel onderdeel van de collectie. De balans tussen een stoere, moderne look en performance kenmerkt de nieuwe hybrid styles. Ook de nieuwe knitwear – van premium basics in diverse kleur tot statement pieces – benadrukt het belang van layering. Het brede aanbod veelzijdige herfst en winter layers in de Cast Iron Fall/Winter '23 collectie houdt je warm en comfortabel door de seizoenen heen.

TEXTUREN EN KLEUREN

Een dressed-up look met een stoere attitude onderscheidt de nieuwe collectie. Grovere texturen spelen een belangrijke rol en zorgen voor een rebelse twist. Prints met texturen, grovere weefsels met chunky effecten en twill structuren zorgen voor de signature Cast Iron premium denim look. Zachte wol en polar fleece dragen daarentegen bij aan de winterse uitstraling van de collectie. Uitgesproken details en onverwachte combinaties maken de nieuwe collectie net even anders.

Naast texturen zijn kleuren onmisbaar om de dressed-up maar toch rauwe look en feel van de collectie te creëren. Blauwe indigo tinten vormen de basis van de premium denim kleurenkaart en worden gecombineerd met een brick kleur. Verder in het seizoen versterken greencast kleuren in combinatie met bruin de authentieke denim look. Subtiele, rustige tinten van deze kleuren geven de items een stoere uitstraling, terwijl witte tinten de frisheid van de winter aan de collectie toevoegen.

NIEUWE PREMIUM DENIM: DE VALVER JEANS

Dit seizoen introduceren we een nieuwe Cast Iron denim: de Valver jeans. Zowel de straight fit als de hoogwaardige denim met stretch maken de Valver erg comfortabel om te dragen. De nieuwste Cast Iron jeans vult het bestaande denimaanbod perfect aan en voegt zich bij de signature slim fit Riser jeans en de regular tapered fit Shiftback jeans. De jeans in de Cast Iron Fall/Winter '23 collectie combineren comfort met een authentieke denim look en zijn gemaakt van hoogwaardige stoffen met diepte. Ze worden gekenmerkt door uitgesproken wassingen en frisse zomerkleuren.

CAST IRON OUTERWEAR

We hebben de nieuwe Cast Iron outerwear collectie naar een hoger niveau getild wat betreft comfort, functionaliteit en details. De collectie bestaat uit doordachte designs met een moderne look en feel. Hoogwaardige materialen en signature details, waaronder nieuwe zakken, contrasterende ritsen en koperkleurige branding, versterken de premium denim look van de styles. De nieuwe outerwear collectie maakt onderscheid tussen functionele en dressed-up jassen en biedt een perfect model voor elke gelegenheid. De functionele pufferjacks met een moderne look zijn er in lange en korte versies. De gekledere jassen combineren een sophisticated look met een rebelse touch. Een van de items is een verwijzing naar een stoere leren jas, maar krijgt door het gebruik van wol een stijlvolle premium denim look. Verder verlegt een klassieke langere wollen jas de grenzen tussen casual en sophisticated.