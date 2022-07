Een modernistische kijk op verleden en toekomst: ontdek de motor achter Castarts collectie voor herfst/winter 2022-23

Upcycled patchwork in felle kleuren, vintage colorblock breiwerk in een variatie aan steken en oog voor detail tot en met de voering: de Castart-collectie voor winter 2022-23 valt op door z’n finesse die de kleinschaligheid van het productieproces accentueert. Het merk was al berucht om z’n levendig kleurgebruik en subtiele details, maar gaat voor deze collectie the extra mile, aangevuurd door een modernistische kijk.

Het modernisme biedt een verfrissende blik op de toekomst, dankzij de kennis uit het verleden waarbij conclusies werden getrokken uit het fast fashion-gegeven en andere uitdagingen van de voorbije jaren. Het is ook een utopische visie op mens en samenleving, een geloof in vooruitgang en vooruit raken in een snel evoluerende scène.

Castart, FW22, eigendom van het merk.

De campagne werd geshoot in Londen door gerenommeerde analoge fotografe Sarah Tahon (o.a. L’Officiel Mexico, Metal Magazine & CAP 74024), gekend om de vernieuwende manier waarop ze old-school fotografie vertaalt naar vandaag. De typische klassieke townhouses matchen niet alleen met de kleuren van de kledingcollectie. Ze verwijzen ook naar het oude London, in de periode voor de Industriële Revolutie alles in een stroomversnelling bracht.

Er zit ook een reeks uniseks jassen, sjaals en beanies in de collectie, in samenwerking met zusterlabel Our Sister. Deze Castart x Our Sister-items zijn gemaakt in een Brits atelier waar intussen de derde generatie aan het roer staat. Handgeborstelde, pure lamswol van Schotse expertise, kortom speelse items in een variatie aan kleuren.

Castart, FW22, eigendom van het merk.