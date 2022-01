Castart & Our Sister SS22 - Down by the Amazon river

Het geluid van tropische vogels, het gevoel van totale vrijheid, water dat de ultieme stilte doorbreekt en het pure van traditionele stammen: Antwerpse modelabels CASTART & OUR SISTER trokken voor SS22 richting Coca in Ecuador om zich mee te laten voeren door de stroom van de Amazone.

Back to nature

De biodiversiteit van het Amazonewoud komt terug in het gebruik van natuurlijke stoffen. De collectie is afgestemd op een kleurrijke reis vol afwisseling, van superchill tot hoogzomerse tropicalia. Ze combineert oneffen breisels in mohair met broeken van canvaskatoen en gebreide lichtgewicht polo’s met seersucker shorts van Italiaans katoen. Iconisch voor CASTART is de polo-cardigan met contrasterende kleurblokken in katoen en kasjmier. Absolute eyecatcher van het seizoen is het zomerhemd met camp collar en matching short, beide van Italiaanse katoenjute in ruitjesmotief. Bij OUR SISTER is het katoenen shirt-en-shortduo in badstof, de ultieme laid back zomerlook. Ook de colorblock statement-debardeur, in een mix van mohair en alpaca, springt meteen in het oog.

Beeld: Castart x Our Sister

Spiegel van de Amazone

Nieuwe grafische prints, kleuren en texturen weerspiegelen de wonderen van het regenwoud tot in het detail. Het kleurpalet beweegt mee met de stroom van de Amazone: van de aardse tinten uit de Ecuadoriaanse vegetatie tot krachtige colorblocking, gelinkt aan de eindmeet in Brazilië.

Deze biotoop van een variëteit aan stammen vat het doel samen van CASTART en OUR SISTER de nieuwe SS22-collectie: een kleurrijke gemeenschap van individuen kracht bijzetten.

Aanstormend Antwerps fototalent Anton Fayle geeft op een unieke manier de sereniteit, het bijzondere licht en het spel van texturen en kleuren bij de Amazone weer.

Beeld: Castart x Our Sister

Respect

Ondanks deze wereldse inspiratie worden de collecties ontworpen in Antwerpen en uitgevoerd in kleinschalige ateliers met kwalitatieve stoffen – duurzame materialen zoals natuurlijke of gerecycleerde wol en organisch katoen. Daarnaast pleiten beide labels voor tijdloosheid, maar niet zonder persoonlijkheid: de CASTART-man en OUR SISTER-vrouw is geen trendslaaf maar bouwt en blijft trouw aan zijn en haar eigen stijl.

Beeld: Castart x Our Sister

Over CASTART

CASTART is een Belgisch modemerk voor heren, gebouwd op het jonge professionele team rond Michiel en Dries Somers - broers met stevige roots in de kledingsector. Sinds 2018 winnen ze terrein op de (inter)nationale markt: het label wordt verkocht in acht verschillende landen en bij meer dan vijftig internationale topadressen, van Zwitserland tot China. De collectie is eveneens verkrijgbaar via de webshop en in de Antwerpse flagshipstore.

Over OUR SISTER

OUR SISTER is de vrouwelijke tegenhanger van het Antwerpse label CASTART. Het mannenlabel werd in 2018 gelanceerd door Michiel en Dries Somers - broers met stevige roots in de kledingsector – en hun jong professioneel team. Intussen veroverden ze een mooie plaats op de (inter)nationale markt en lanceerden ze een vrouwelijke evenknie. Je vindt beide merken online, bij de betere boetiek en in de Antwerpse shop.

