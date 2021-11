Castart x Our Sister lanceren een capsule kidscollectie

Twinning met persoonlijkheid

De Castart-familie wordt even wat groter. Samen met zusterlabel Our Sister lanceert het kleurrijke Antwerpse merk een éénmalige capsulecollectie voor kinderen. De outerwear is geïnspireerd op Castarts winterthema: organische vormen in de natuur. De volgende herfstwandeling wordt er dus eentje in matching outfits voor de hele familie.

Het motto dat sekse en leeftijd nooit een belemmering mogen zijn voor vrijheid en durf verheft ‘twinning’ naar een ander niveau: matching maar met persoonlijkheid. En natuurlijk staan vakmanschap en pure kwaliteit ook in deze lijn centraal. De productie in Portugal en Schotland komt met meer dan 100 jaar ervaring.

Het omkeerbare schaapsjasje is verkrijgbaar in kindermaten van 6 tot 12 jaar. Daarnaast hebben de kiddo’s keuze uit twee opvallende one size beanies en twee bijpassende sjaals met smiley wolk en bloem (een in-house ontworpen print).

De stuks liggen enkel in de Antwerpse flagship en webshop. Jaloerse ouders vinden dezelfde stuks in een volwassen maatje in de Castart x Our Sister-collectie.