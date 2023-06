Cavallaro Napoli: Een kijkje in de duurzame filosofie van het Nederlands-Italiaanse merk

"Fare una bella figure" - dit is het motto dat de basis legt voor de ontwerp-ethos van Cavallaro Napoli. Het betekent "een goede indruk maken", maar het betekent veel meer dan er alleen goed uitzien. Voor Cavallaro Napoli symboliseert het integriteit en het idee om verantwoordelijkheid te nemen voor mensen, dieren en het milieu.

Streven naar een betere wereld

Het bedrijf omarmt belangrijke principes die duurzaamheid stimuleren: Refuse, Rethink, Reduce, Re-use, Repair en Recycle. Deze waarden probeert men toe te passen op elk aspect van het bedrijf, van inkoop en logistiek tot verkoop en distributie. Als grondstoffen, materialen of werkmethoden niet aan de verwachtingen voldoen, worden ze geweigerd, heroverwogen, verminderd, hergebruikt, gerepareerd of gerecycled.

Het creëren van een duurzamere keten is een continu proces en Cavallaro Napoli erkent dat er nog steeds veel vooruitgang geboekt moet worden. Het merk blijft echter vastbesloten om een betekenisvolle impact te maken. Door voortdurend processen aan te passen en te verbeteren, komen ze dichter bij hun uiteindelijke doel om het hoogste niveau van verantwoordelijkheid te bereiken. Deze uitdaging wordt met onwrikbare overtuiging aangegaan.

Afbeelding: Cavallaro Napoli, met dank aan het merk

Waarde en nieuwe waardering voor kleding vinden

Cavallaro Napoli gelooft in bewuste keuzes voor een duurzame levensstijl. Ze moedigen mensen aan om hun garderobe met een frisse blik te bekijken en manieren te vinden om de levensduur van hun bestaande aankopen te verlengen. Het benadrukken van de waarde van het onderhouden en koesteren van kleding, in plaats van het weggooien ervan, helpt om afval te verminderen en geeft meer voldoening.

Mensen kunnen verschillende stappen ondernemen om hun kleding in goede conditie te houden. Voor meer gespecialiseerde reparaties of aanpassingen biedt Cavallaro Napoli de diensten van hun gerenommeerde kleermakers van de reparatieservice. Deze vakkundige professionals kunnen beschadigde kleding herstellen of favoriete kledingstukken aanpassen aan persoonlijke voorkeuren. De mogelijkheden zijn enorm, zodat mensen langer van hun kleding kunnen genieten.

Gelukkig is de trend van het voortdurend kopen, wassen en weggooien van kleding aan het verdwijnen. Het is vaak niet nodig om kleding voortijdig te vervangen. Door kleding met respect te behandelen, ontwikkelen mensen een meer bewuste, liefdevolle en voorzichtige benadering. Als een kledingstuk geen vreugde meer brengt, kan het gemakkelijk worden doorgegeven aan iemand anders, zodat het blijvend gebruikt kan worden.

Afbeelding: Cavallaro Napoli, met dank aan het merk

Het pak als voorbeeld van "Koop minder, kies goed, maak het duurzaam.”

Een kledingstuk dat Cavallaro Napoli's filosofie perfect weerspiegelt is het pak - dat tegelijkertijd een categorie is waar Cavallaro Napoli uitzonderlijke expertise in heeft. Een maatpak wordt gemaakt op basis van de persoonlijke maten, smaak en stijlvoorkeuren van de drager. Het kledingstuk komt tot leven via een omgekeerd productieproces dat textielafval vermindert: omdat de hoeveelheid en het soort stof dat nodig is wordt bepaald voordat de productie begint, is er weinig tot geen overtollige stof - de productie van op maat gemaakte kleding draagt niet bij aan de dode voorraad.