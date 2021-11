Cavallaro Napoli Fall/Winter 2021

Laat je meevoeren door de winter in luxe en comfort met Cavallaro Napoli.

Het nieuwe hoofdstuk waarin Cavallaro Napoli op een eigentijdse wijze invulling heeft gegeven aan een veranderend modebeeld zonder te veel af te wijken van ons DNA.

De lijnen tussen casual en zakelijke kleding vervagen. In 2021 presenteren wij onze collecties die inspelen op de nieuwe behoeften: stijlvolle kleding voor elke gelegenheid, Napolitaans vakmanschap voor een actief, maar gebalanceerd leven.

Hetzelfde merk, maar voor een alledaagse lifestyle. Altijd oog voor detail en met oog op de toekomst.

Een nieuwe wereld

Omdat de wereld zo snel verandert, was het een juist moment om hier een nieuwe blik op te werpen. We brachten vernieuwing aan in onze collectie door het gebruik van nieuwe technische stoffen, relaxte pasvormen in combinatie met een basis kleurenpallet zoals donkerblauw, grijs en aardetinten gecombineerd met accentkleuren.

Terwijl we richting de winter gaan, maken we gebruik van rijke en warme materialen zoals grove knits en colberts met een structuur. Onze collectie staat voor comfort, luxe met een casual twist en sportieve invloeden.

Klaar voor de start?

Cavallaro Sport is het sub-label van Cavallaro Napoli waar mode en sport op de ultieme manier samenkomen. Onze sportcollectie voor heren omvat designs met geweldige pasvormen en comfortabele stoffen. Zoals altijd met oog voor detail en een luxe uitstraling. Herkenbaar aan de kenmerkende Cavallaro marineblauwe kleur met contrasterende elementen op de mouwen. Klaar voor de start?

Voor samenwerkingen neem dan graag contact op via sales@cavallaronapoli.com of +31(0)23 542 42 18. Grazie mille!