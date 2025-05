Cavallaro Napoli SS25-mannencollectie uitgelicht: Italiaanse elegantie met een moderne twist

Voor lente/zomer 2025 presenteert Cavallaro Napoli een collectie die naadloos balans vindt tussen klassiek en eigentijds. Met hun kenmerkende Italiaanse flair laat het merk zien dat stijl en comfort prima samengaan. Neutrale tinten, verfijnde afwerkingen en slimme materialen zorgen ervoor dat elke look moeiteloos van kantoor naar terras schakelt.

Vier items om in de gaten te houden:

Sorrentino Polo

Credits: Cavallaro Napoli

Deze polo in lichtgroene melange is gemaakt van 100% biologisch katoen en voelt zacht en luchtig aan. De regular fit en klassieke kraag maken het de perfecte polo voor casual én nettere momenten. Een fijne essential met een duurzame insteek.

Zerino Overshirt

Credits: Cavallaro Napoli

Een stijlvol overshirt in subtiele kleuren, met handige rits- en drukknoopsluiting, zakken met mesh voering en een fijne stretch dankzij de bamboe-elastaanmix. Ideaal als tussenlaag voor wisselende lentedagen, praktisch én netjes.

Taddeo Shorts

Credits: Cavallaro Napoli

Deze bermuda in de kleur kit is een veelzijdige toevoeging aan de zomercollectie. De regular fit en bamboe-elastaanmix zorgen voor comfort en bewegingsvrijheid, terwijl de trekkoordsluiting (zichtbaar of naar binnen te dragen), flexibiliteit in styling biedt. Steek- en paspelzakken plus een subtiele logo-badge maken het geheel af.

Cevazzo Colbert

Credits: Cavallaro Napoli

Licht, ademend en stijlvol: deze blazer in een frisse lichtgroene tint is gemaakt van bamboe met een beetje stretch. Dankzij de gevoerde mouwen, opgestikte zakken en klassieke revers is dit een ideale zomerblazer die elegant oogt maar soepel draagt.

Met deze SS25-selectie laat Cavallaro Napoli opnieuw zien dat Italiaanse klasse niet ingewikkeld hoeft te zijn: als de details maar kloppen.

Geïnteresseerde buyers kunnen voor SS26 contact opnemen met Cavallaro Napoli.