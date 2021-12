Chabo Bags is vernieuwend bezig geweest in het afgelopen corona jaar

Bij Chabo Bags hebben ze niet stilgezeten in het afgelopen jaar, ze hebben naast het huidige, bekende leer merk Chabo Bags een Vegan tassenlijn ontworpen, gemaakt van cactus uit Mexico, genaamd SOULMATE…

‘Deze tijd vraagt om verandering en stilstaan bij wat je aan het doen bent’, aldus Vera Dekens, founder & owner van Chabo, ‘de focus ligt steeds meer op duurzaamheid en op een andere manier van ondernemen’. Juist in deze corona periode word je gedwongen om je onderneming eens goed onder de loep te nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Daaruit is Soulmate ontstaan, waarvan het “leer” gemaakt wordt van de de Nopal cactussen uit Mexico.

Aangezien cactussen in de woestijn groeien, hoeft er geen vruchtbare landbouwgrond te worden opgeofferd. Bovendien hebben cactussen geen water nodig. Alleen de volwassen bladeren van de cactus worden verwerkt; de plant blijft intact. Verder worden er in het verwerkingsproces geen chemicaliën gebruikt. Het is dus echt een puur natuur vegan product. Tel daar de uitstraling en de eigenschappen bij op en je hebt een prachtig, duurzaam, sterk en ademend product! Voor de eerste Soulmate collectie worden er vijf basis modellen uitgebracht: Een shopper/laptoptas, een handtas, een fashion bag, een clutch en een all-in-one telefoontasje. De collectie is verkrijgbaar in de kleuren Sand, Black en Ruby Red.“Chabo betekent vriend”,Soulmate ook”, de naam was dus snel gevonden. Bovendien geeft het woord Soulmate een fijne positieve vibe; precies wat we willen uitstralen.”

Chabo Bags & More, de paraplu waar Soulmate onder valt, presenteert ook een nieuwe, kleurrijke, collectie voor dit voorjaar. Alle Chabo’s zijn vervaardigd van leer, dat op een verantwoorde, duurzame manier wordt geproduceerd en gekleurd. De collectie bestaat al jaren uit een brede collectie NOOS-items. Deze solide basis wordt ieder seizoen (SS & AW) uitgebreid met een aantal nieuwe modellen en kleuren. Het uitgangspunt van iedere collectie is altijd om de perfecte balans tussen “fashionable en basic” te behouden. Alle items zijn leverbaar vanaf januari en zowel Chabo als Soulmate zullen gepresenteerd worden op de aankomende MODEFABRIEK.

We proberen altijd de focus op de horizon te houden, waar willen we naartoe met het merk?, welke vernieuwingen willen we aangaan? We starten met een frisse blik en een schone lei het nieuwe jaar 2022 en hopen dat we met elkaar deze moeilijke tijd achter ons kunnen laten en dat we weer echt kunnen ondernemen.

Het voelt goed om een tweede tassenlijn te lanceren die volledig Vegan is, we beseffen dat het zeker nog een niche markt is en dat het tijd nodig zal hebben om zijn weg te vinden maar hebben de overtuiging dat SOULMATE een mooie fashionable, verantwoorde aanvulling is naast Chabo Bags.

Ook geïnteresseerd in Chabo en/of Soulmate? Vind onze contactgegevens via de brandpage fashionunited.com/companies/chabo-bags