Chabo Bags lanceert nieuw zusje: Brasca Bags, fashionable, imitation leather bags

Brasca Bags, het jongere zusje dat onder de paraplu van Chabo Bags valt bestaat uit een toegankelijke, jonge tassenlijn van imitatieleer voor een leuke prijs!

Uit de behoefte een tassenlijn te presenteren die net even iets gekker en anders mag zijn, voor een jongere doelgroep voor een zeer toegankelijke prijs is Brasca Bags ontstaan. Fashionable, voor ieder nieuw seizoen een nieuwe tas zonder dat je diep in de buidel hoeft te tasten en waarbij je toch helemaal “on trend” bent, dat is het idee achter Brasca.

Daarnaast biedt het Brasca label de mogelijkheid meer “out of the box” modellen neer te zetten, in felle aansprekende kleuren bijvoorbeeld. Anders dan bij het Chabo label waarbij we toch altijd meer aan de basic kant blijven kunnen we in deze serie weer een andere doelgroep bedienen.

Brasca handbag, eigendom van het merk.

Inmiddels bestaat Chabo Bags & More uit drie merken: *Chabo Bags Real leather, fashionable but basic *Soulmate Vegan bags made of the cactus plant *Brasca Bags Imitation leather bags, young & fashionable

Brasca Bags is gelanceerd in vier modellen, in drie kleuren: Een Shopper /Handbag, /Crossover en een Phone bag in de kleuren: Black/Camel & Sand, alle modellen zijn uit voorraad leverbaar en de familie wordt binnenkort uitgebreid met meerdere modellen… Check out chabobags.com voor alle Brasca’s!

Chabo betekent vriend, Je Soulmate is een dierbare en Brasca is de naam van een vriendinnen groep, dit alles staat voor verbinding. Op zichzelf maar ook met elkaar: Take Your Chabo Everywhere…

Brasca phone bag, eigendom van het merk.

Brasca Shopper, eigendom van het merk.