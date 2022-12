Chabo collectie SS23

De nieuwe Chabo collectie zit vol verrassingen, “padded" tassen zijn hot en Chabo presenteert er meerdere van dit voorjaar! Van klein tot groot, in basic kleuren en in fris fuchsia/Off-White en green. Daarnaast mogen ook weer nieuwe effen lederen key-items niet ontbreken.

Alle Chabo’s zijn vervaardigd van leer, dat op een verantwoorde, duurzame manier wordt geproduceerd en gekleurd. De collectie bestaat al jaren uit een brede collectie NOOS-items. Deze solide basis wordt ieder seizoen (SS & AW) uitgebreid met een aantal nieuwe modellen en kleuren. Het uitgangspunt van iedere collectie is altijd om de perfecte balans tussen “fashionable en basic” te behouden. Alle nieuwe Chabo’s zijn eind januari leverbaar en op voorraad!

Naast fashion design is er ook oog voor duurzaamheid, zowel in het product als in de relaties die we aangaan met onze partners. We werken alleen samen met gecertificeerde leveranciers met oog en respect voor het milieu en de leef- en arbeidsomstandigheden in India.

Bij Chabo staan we voor betrokkenheid, service en het persoonlijke contact met onze dealers. Chabo betekent “vriend”, we wensen je veel plezier met het selecteren van jouw Chabo's uit onze collectie!

Beeld: Chabo, SS23, eigendom van het merk.

