Château en Provence met de SS24 Collectie van Donsje

De nieuwe SS24 collectie van Donsje staat helemaal in het thema van “Château en Provence”. Deze collectie weerspiegelt de elegantie en het charmante erfgoed van het Provençaalse paradijs, waarbij het merk de grenzen van creativiteit verlegt en ons meeneemt naar een idyllische “escape” naar de Franse charme.

Credits: Donsje, eigendom van het merk

Designs gemaakt van prachtige zomerse stoffen zoals verfijnd linnen, zacht katoen en sierlijk tule stralen in een fris kleurenpalet. Alle exclusieve ontwerpen van Donsje zijn herkenbaar aan de verfijnde details en ademen de ambiance van het rustieke Franse landschap. De collectie is zorgvuldig samengesteld zodat ieder item in een volledige outfit past, waardoor een inspirerende garderobe wordt gecreëerd.

Credits: Donsje, eigendom van het merk

Het erfgoed nodigt je uit voor een chique high-tea waar vernieuwende designs van gâteau’s en tartelettes samen met artisjokken en radijsjes de tafel bekleden. De handgemaakte accessoires en schoenen komen terug in nieuwe ontwerpen. Ontdek glanzende libellen, golden retrievers, zachte lapjeskatten en meer dieren die de collectie tot leven brengen. Ieder item is met vakmanschap vervaardigd en spreekt tot de verbeelding van jong en oud.

Credits: Donsje, eigendom van het merk

Over Donsje

Donsje is een high-end baby- en kinderkleding merk dat bekend staat om tijdloze ontwerpen en hoogwaardige materialen. Elk stuk is met de hand gemaakt en straalt vakmanschap en aandacht voor detail uit. Het merk combineert elegantie met speelse elementen en creëert zo unieke en betoverende collecties voor kinderen van 0-8 jaar.