Christian Louboutin introduceert de Cruise 2026-collectie
De Christian Louboutin Cruise 2026-collectie is een viering van Christians blijvende fascinatie voor de podiumkunsten, een mix van theatrale fantasie en verfijnde sensualiteit. De collectie is doordrenkt met kleur, beweging en een gevoel van spektakel. De essentie van performance komt tot uiting in speelse materialen en sculpturale silhouetten.
Centraal in de collectie staat de Cassia-lijn, een op ballet geïnspireerde serie met een moderne elegantie. Deze lijn is een uiting van de visie van het modehuis op gracieuze vrouwelijkheid en moeiteloze allure. Een stijl die ook wordt benadrukt in de herencollectie: de Ruben-schoen introduceert een nieuw gevoel van theatrale elegantie in herenschoenen.
