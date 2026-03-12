Christian Louboutin onthult Bridal 2026-collectie

Christian Louboutin onthult poëtische ontwerpen, waar creativiteit samensmelt met uitzonderlijk vakmanschap en tijdloosheid flirt met het buitengewone.

Hoewel de outfits van het bruidspaar de aandacht trekken, is het altijd de schoen die het uiteindelijke moment bepaalt. Als object van verlangen en weerspiegeling van gedurfde elegantie, laat de schoen bij elke stap een gedurfde indruk achter.

Credits: Christian Louboutin

Het begon allemaal met een bruiloft

Christian Louboutin heeft er altijd plezier in gehad om dromen te transformeren tot uitzonderlijke creaties. Al in 1990, nog voor de oprichting van zijn modehuis, ontwierp hij trouwschoenen voor zijn beste vrienden. In 2005 veroverde een paar stiletto's met de kenmerkende rode zool het hart van Dita Von Teese.

Sindsdien hebben veel vrienden van het modehuis ‘ja’ gezegd tegen de ontwerper. Namen als Kate Moss, Priyanka Chopra, Blake Lively en Ryan Reynolds, en Idris en Sabrina Elba lieten een uniek, op maat gemaakt model creëren voor hun grote dag.

Credits: Christian Louboutin

Credits: Christian Louboutin

Met de trouwschoen als canvas voor ongekende creativiteit, viert Christian Louboutin de excellentie van het ambachtelijke vakmanschap van het modehuis. Net als een couturejurk ontstaat elk model uit een schets. Het wordt tot leven gebracht met ongeëvenaarde vaardigheden en versierd met kostbare materialen, soms met een vleugje speelsheid.

De sublieme details en delicate afwerkingen vormen dan ook het hart van deze nieuwe collectie. Zacht leer, sprankelend borduurwerk, lichtgevende applicaties en transparante effecten sieren stiletto's, sandalen en ballerina's. Dit geeft een oogverblindende moderniteit aan elk silhouet.

Credits: Christian Louboutin

Credits: Christian Louboutin

Een op maat gemaakt besteltraject

Voor wie op zoek is naar een echt toegewijde ervaring, is er een speciale bestelservice beschikbaar in geselecteerde boetieks wereldwijd. Deze service biedt de mogelijkheid om een volledig persoonlijk ontwerp te creëren. Dit traject, dat het uitzonderlijke savoir-faire van het Huis eert, begeleidt klanten door een verfijnd creatief proces. De uiteindelijke creatie is een perfecte weerspiegeling van hun meest gekoesterde liefdesverhaal.

Met een zorgvuldig geselecteerde keuze aan materialen, prachtige versieringen en aanpasbare details, overstijgt de Christian Louboutin trouwschoen het gewone. Denk aan gepersonaliseerd borduurwerk met initialen tot zolen in de iconische ‘lucky blue’-tint. De schoen wordt een talisman om te koesteren, lang na de ceremonie.