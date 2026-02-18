Christian Louboutin presenteert zomercollectie 2026

De Christian Louboutin zomercollectie 2026 is een magische uitnodiging in de levenslange fascinatie van de ontwerper voor de podiumkunsten. De silhouetten belichamen de vrijheid en extravagantie van het podium.

De Venus-tassenlijn, vernoemd naar de godin van de liefde, belichaamt het doordachte detail dat centraal staat in het erfgoed van Christian Louboutin. De lijn is verkrijgbaar als tote, medium schoudertas, baguette en mini cross-body. Elk stuk combineert tijdloze luxe met alledaagse functionaliteit.

Credits: Louboutin

Credits: Louboutin

Voor de hoogzomer wordt de lijn aangevuld met de Mulazee. Dit is een nieuw muiltje met een kitten heel, exclusief verkrijgbaar in taft. Het heeft een ton-sur-ton stoffen knoop op de neus die het vrouwelijke decolleté accentueert.

Om dit modieuze potentieel te benutten, worden voor de zomer de high-heeled mule Cassia en de bijpassende enkellaars Pavolva uitgebracht. De mule is verkrijgbaar in glad leer of zilver gelamineerd nappa. Beide modellen zijn ook beschikbaar in crêpe-satijn, wat de elegantie van avondkleding weerspiegelt.

Credits: Louboutin

Tot slot keren de klassieke Chambelimoc en Chambelimonk silhouetten terug in bordeauxrood kalfsleer met een patina en krokodillenpreeg, wat een tijdloze toets aan de collectie geeft.