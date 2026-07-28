Christian Wijnants laat zich voor Herfst/Winter 2026 inspireren door Japanse zentuinen

De Belgische ontwerper Christian Wijnants haalt voor zijn herfst/winter 2026-collectie, getiteld 'Lines of Serenity', inspiratie uit Japanse zentuinen, bekend als karesansui, zo meldt een persbericht.

De aangeharkte lineaire patronen, gebogen composities en gedempte tinten van deze droge landschapstuinen vertalen zich, aldus het merk, in sculpturale silhouetten en een ingetogen kleurenpalet.

Credits: Christian Wijnants

De outerwear is een verwijzing naar de monniken die de tuinen onderhouden. Diverse belangrijke stukken hebben geen kragen of revers, wat zorgt voor gewaadachtige silhouetten. Geaccentueerde tailles gaan samen met oversized, omhullende schouders en mouwen, zoals bij de 'Cumba'-jas in mosgroen. De outerwear bevat ook bosgroen imitatiebont van de Duitse fabrikant Steiff, bekend om zijn traditionele pluche stoffen. De 'Jirono'-jas, met verlengde voorpanden en een kortere achterkant, wordt in de taille vastgeknoopt tot een sculpturale knoop. Dit detail komt terug in gebreide tops en accessoires.

Credits: Christian Wijnants

Knitwear staat centraal als een studie van lijnen: getwijnde breisels van superfijne wol hebben vergrote ribbels die de aangeharkte patronen van de tuinen weerspiegelen. Het seizoen legt ook de nadruk op constructie. Dit is zichtbaar in korte overhemden en blazers en capes die vastzitten aan jurken, tops en broeken. Daarnaast worden overhemdpanelen en afneembare slabbetjes als laagjes gebruikt.

Credits: Christian Wijnants

De prints zijn ontwikkeld in samenwerking met de Franse fotograaf Quentin Chamard-Bois. Ze zijn een bewerking van zijn foto's van afgedankte landschapskunstwerken, wat resulteert in abstracte, winderige bossen en dwarrelende bladeren. Dit doet denken aan een zentuin in Kyoto die Wijnants bezocht. Het kleurenpalet omvat zand, bleek zeegroen, licht laurier, mos, kastanje, roest, stofblauw en Klein-blauw.