Christian Wijnants SS26: de kunst van tijdloze elegantie

Voor zijn lente-zomercollectie 2026 laat Christian Wijnants zich inspireren door het werk van de Malinese fotograaf Seydou Keïta (1921–2001), bekend om zijn tijdloze portretten waarin elegantie en zelfbewustzijn hand in hand gaan. Vooral The Gentlemen of Bamako, de iconische reeks waarin mannen trots poseren in perfect gesneden pakken, vormt het vertrekpunt.

Wijnants vertaalt die houding — zelfverzekerd, maar nooit opzichtig — naar een garderobe waarin structuur en soepelheid elkaar subtiel afwisselen. Silhouetten vallen losjes rond het lichaam, stoffen bewegen mee, volumes blijven gecontroleerd. Verfijning krijgt hier een natuurlijke vanzelfsprekendheid: kleding die ademt, zich aanpast en gedragen wordt met dezelfde stille kracht die Keïta’s portretten zo memorabel maakt.

Credits: Christian Wijnants

Credits: Christian Wijnants

De collectie verkent het spanningsveld tussen structuur en beweging. Organza en typewriterkatoen tekenen scherpe lijnen, terwijl jurken en hemden in cold-dye viscose los en soepel rond het lichaam vallen. De silhouetten schuiven in elkaar en spelen met proportie: krachtig vrouwelijk, met een subtiele knipoog naar het mannelijke. Geperforeerde hemden, luchtige cape-jurken en oversized T-shirts, gecombineerd met gewatteerde shorts, vormen samen een hedendaagse garderobe waarin lichtheid, beweging en precisie elkaar vanzelfsprekend vinden.

Het maatwerk — al jaren een van de pijlers van het huis — krijgt een nieuwe, meer ontspannen interpretatie. Dubbelgeknoopte jasjes in crêpewol, geplooide broeken in luchtige linnenmixen, vesten en sets in fluweelzachte texturen die het licht subtiel vangen: elk stuk ademt een ingetogen, gedragen elegantie. Een vorm van intimiteit bijna, zoals die ook door Keïta zo trefzeker werd vastgelegd in zijn portretten.

Credits: Christian Wijnants

Credits: Christian Wijnants

De silhouetten vertrekken vanuit het alledaagse: momenten van rust, zachtheid en intimiteit. Jurken zoals de Durin, opgebouwd uit panelen, handgemaakte camisoles en de Billy-tas met gewatteerde volumes roepen de tactiliteit van dons op — de zachtheid van een kussen, het stille moment van een ochtend waarin de dag nog moet beginnen.

Daartegenover staan stukken in organza met scherpere lijnen die de collectie een subtiele architecturale spanning geven. Die contrastwerking houdt het geheel fris en hedendaags.

De pillbox-hoedjes, verkrijgbaar in verschillende tinten en geïnspireerd op de portretten van Seydou Keïta, brengen een grafische elegantie in het silhouet. Een discreet maar krachtig eerbetoon aan de beeldtaal van de Malinese fotograaf.

Credits: Christian Wijnants

Christian Wijnants geeft traditionele ambachten een eigentijdse twist. Tops van opengewerkte mesh, zwarte gehaakte jurken en organza-sets met knoopdetails weerspiegelen de zorg en precisie van handgemaakte tapijten. Deze fijne details worden omgezet in moderne vormen en stralen een tastbare, oprechte en levendige elegantie uit, waarin traditie en moderniteit moeiteloos samenkomen.

Natuurlijke vezels vormen de basis van een kledingcollectie die diep geworteld is in de stof. De verticale doorgestikte details, een kenmerk van het huis, verschijnen in cargobroeken, shorts en vesten met meerdere zakken, waardoor de silhouetten verlengd worden en functionaliteit en verfijning samenkomen.

Met deze collectie creëert Christian Wijnants een nieuw samenspel: tussen culturele erfgoed en moderniteit, tussen structuur en vloeiendheid, tussen intimiteit en universele elegantie.