Club 24 biedt de werkende man comfort en stijl voor elke gelegenheid

"Om het plat te zeggen: het zit lekker," verklaart Ruben Brand, co-eigenaar van Club 24, een opkomend merk in de mode-industrie. Met maar liefst 18 jaar ervaring en een passie voor stoffen en kwaliteit, begon Ruben zijn carrière in de modebranche op jonge leeftijd. Na jarenlang te hebben gezocht naar het perfecte t-shirt, besloot hij zelf de handen uit de mouwen te steken. "Ik kon nooit het perfecte product vinden dat bij mijn eigen behoeften aansloot - een t-shirt," legt Ruben uit.

Met de hulp van zijn compagnons Daan Romers en de getalenteerde ontwerpster, Isabel Figlarek, werd het ultieme t-shirt gecreëerd - een t-shirt dat zowel comfortabel als stijlvol is. Het succes liet niet lang op zich wachten. In minder dan een jaar tijd is Club 24 al te koop in een aantal hele toffe winkels verspreid over Nederland, waar hun t-shirts een grote hit zijn geworden. "Onze t-shirts bieden meer dan alleen een basic t-shirt. Ze zijn ontworpen om comfortabel en toch gekleed te zijn, zodat mannen ze op elk moment van de dag kunnen dragen," zegt Ruben trots. Het merk richt zich op het oplossen van het probleem waar moderne mannen tegenaan lopen. Geen tijd verspillen aan het zoeken naar het perfecte t-shirt, maar moeiteloos stijlvol en comfortabel gekleed gaan, ongeacht de gelegenheid.

Wat Club 24 echt uniek maakt, is hun aandacht voor detail en hoogwaardige afwerking. De t-shirts zijn gemaakt van een zachte katoen, wat heerlijk aanvoelt en die je niet meer uit wilt trekken. De premium kwaliteit stof zorgt ervoor dat de t-shirts langer meegaan dan andere shirts, waardoor ze duurzaam zijn en de investering waard zijn. Het merk streeft ernaar om mannen dan ook niet alleen comfortabele t-shirts te bieden, maar ook t-shirts van de hoogste kwaliteit. "Uiteindelijk vergeet je de prijs maar herinner je de kwaliteit," voegt Ruben toe.

Club 24 begrijpt dat mannen niet willen inleveren op stijl tijdens comfort. De t-shirts zijn daarom ontworpen om een veelzijdigheid te bieden die de overstap van overhemden naar t-shirts gemakkelijk maakt. Of het nu voor een avondje uit in de club is of voor op het werk, met een jasje eroverheen. Het idee is dat mannen direct vanuit kantoor naar een restaurant of een club kunnen gaan. Club 24 biedt mannen namelijk de vrijheid en veelzijdigheid die ze zoeken in hun kleding. "Er staat dan ook een leuke gimmick in het mouwtje: free again," merkt Ruben op.

Credits: Club 24, eigendom van het merk.

Maar Club 24 gaat verder dan alleen kleding. Het merk luistert naar de wensen van de klant en werkt voortdurend aan verbeteringen en uitbreiding van het assortiment. Naast de basiskleuren worden er nieuwe kleuren en zelfs nieuwe styles ontwikkeld. Het merk is voorzichtig met uitbreiding en werkt aan een goede basislijn en zorgt ervoor dat elk nieuw product aan de hoge standaarden voldoet die zij hebben gesteld, dit doen ze in nauwe samenwerking met een fabriek in Portugal.

Met een dynamisch team achter het merk, geleid door Ruben, Daan en Isabel heeft Club 24 een unieke mix van talenten die zich inzetten voor het bieden van kwaliteit, stijl en comfort. "Club 24 is meer dan alleen een kledingmerk; het is een beweging die mannen aanspoort om comfortabel en zelfverzekerd door het leven te gaan," legt Ruben uit. Club 24 maakt deel uit van een grotere trend: de comfort-revolutie in de mode-industrie. Mannen willen kleding die zowel comfortabel als stijlvol is, en Club 24 voldoet aan die vraag. Het merk heeft een speciale plek veroverd in het hart van zijn klanten door te laten zien dat mannen niet hoeven in te leveren op één aspect ten gunste van de andere.

Credits: Club 24, eigendom van het merk.

Club 24 heeft dus al een solide basis gelegd in de mannenmodewereld en zal naar verwachting in de toekomst nog verder groeien. Met een sterke focus op comfort, stijl en kwaliteit, biedt Club 24 mannen de mogelijkheid om er op elk moment van de dag goed uit te zien, wat de gelegenheid ook is.