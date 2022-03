Club L’avenir: tijdloze charme

Bij Club L’ avenir creëren wij kleding met de gedachte dat elk item je een leven lang plezier geeft. Tijdloze charme die balans geeft aan je garderobe, ontworpen voor de minimalistische en moderne vrouw. Daarom creëren wij collecties die een tijdloze uitstraling hebben en eindeloos te combineren zijn.

Wij geloven in slow fashion. Ons doel is een meer bewuste aanpak rondom het consumeren te creëren. We streven ernaar om tijdloze items te maken die langer meegaan voor een betekenisvolle garderobe. Items die je niet na een seizoen weggooit, maar die je seizoen na seizoen met liefde blijft dragen. Voor ons is het langdurige perspectief een belangrijk onderdeel van duurzaamheid.

We willen niet alleen focussen op duurzame materialen, maar juist ook aandacht geven aan de designfilosofie waarbij slow fashion een belangrijke rol speelt.

Tijdens het ontwerpproces richten wij ons op de behoefte van de vrouw die onze items draagt. Wij ontwerpen onze kleding niet op basis van trends, maar waar wij achter staan. In een wereld met al zoveel moois, maken we items waar wij van houden.

Club L’avenir, eigendom van het merk.

L’ avenir staat bekend om haar ongecompliceerde eenvoud, omdat we niet veel anders nodig hebben. Elke collectie wordt gekenmerkt door nonchalante pasvormen en een verfijnde esthetiek. Wij bouwen elke collectie op met items die gemakkelijk te combineren zijn met items van vorige seizoenen.

Als merk streven we ernaar om onze collecties klein te houden. Hierdoor kunnen wij focussen op kwaliteit en een langzamer proces. Onze collectie bestaat uit een beperkt aantal stijlen in plaats van 100 items per maand, een kleine voorraad in plaats van overconsumptie. Dit betekent een langzamere productie en kleine batches, waardoor het hele proces minder belastend is voor het milieu. Elk item wordt in Amsterdam ontworpen en in Europa geproduceerd.

