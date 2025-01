Club République opent derde filiaal in Eindhoven

Club République, de sprankelende en kleurrijke boutique-formule, opent op vrijdag 31 januari haar derde filiaal in hartje Eindhoven op de Rechtestraat 36a. Na succesvolle vestigingen in Amsterdam en Utrecht, brengt Club République haar unieke sfeer en expressieve stijl nu naar het bruisende zuiden.

Opening informatie

De opening vindt plaats om 11:00 uur. Ter gelegenheid hiervan pakt Club République uit met, de eerste 30 klanten bij aankoop een exclusieve goodiebag, de eerste 100 klanten een stijlvolle tote bag en een exclusieve korting van 10% op de gehele collectie.

Club République, opgericht in 2022, is in 2025 de nieuwste formule van The Sting Companies.

Credits: Club République

Wie is Club République?

Club République staat voor full of joy, expressive en “fiesta” dit is vertaald naar gezellige en kleurrijke boutiques die geïnspireerd zijn op de wereld van Havana. Stap binnen in een explosie van kleur, unieke artikelen en overal hebben dingetjes.De nummer 1 boutique voor jonge meiden die volop van het leven genieten en altijd op zoek zijn naar een de nieuwste trends, must haves en “fiestas”.

Credits: Club République

Nieuwe formule The Sting Companies

De nieuwste formule van The Sting Companies groeit snel en zal in 2025 en streeft er naar om van vaste waarde zijn in het Nederlandse winkellandschap. Naast Eindhoven zullen er dit jaar nog meer winkels worden geopend, zodat nog meer klanten de unieke ervaring van Club République kunnen ontdekken. Bovendien gaat de webshop in april 2025 live, waarmee Club République ook online bereikbaar wordt.

Kom langs vanaf 31 januari en ontdek zelf wat Club République zo bijzonder maakt! Laat je verrassen door het aanbod, de sfeer en de passie voor mode. Club République verwelkomt je graag in haar nieuwste filiaal aan Rechtestraat 36a in Eindhoven.