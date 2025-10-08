Coffeebag Re-Imagined: Van jute koffiezak naar waardevol biobased viltmateriaal.

In aanwezigheid van wethouder Zita Pels presenteert het consortium achter het Coffeebag Re- Imagined project op 10 oktober de resultaten van een jaarlang intensief samenwerken. Vier partijen; Clean & Unique, BYBO coffee, i-did en ontwerper Sylvia Calvo BCN ontwikkelden samen een innovatieve oplossing voor een groeiend afvalprobleem: Voor de afgedankte jute koffiezakken die dagelijks bij kleinere koffiebranderijen in Amsterdam en omgeving worden gebruikt is een circulaire oplossing gevonden.

Jaarlijks verdwijnen duizenden jute zakken, na slechts éénmalig gebruik, in de verbrandingsoven. Een enorme verspilling van waardevol materiaal én een bron van CO2-uitstoot: alleen al in Amsterdam is textielverbranding verantwoordelijk voor 4% van de totale emissies. Het projectteam had als doel dit lineaire systeem te doorbreken en een nieuwe circulaire keten te bouwen.

Het project is uniek in de focus op de relatief kleine en lokale koffiebranderijen. Deze bedrijven hebben niet de capaciteit om hun eigen afvalstromen zelf circulair te organiseren.

Koffieleverancier van Gemeente Amsterdam heeft zich ten doel gesteld om ook zorg te dragen voor de afvalstromen die binnen de productie ontstaan en verbindt nu de afgedankte jute koffiezakken met de textiel- en interieursector. In plaats van betalen voor het afdanken, ontstaat hierdoor een compleet nieuwe waardeketen.

Van jute koffiezak naar nieuwe producttoepassing

De zakken zijn verwerkt door i-did tot een betrouwbaar en stevig bio-based viltmateriaal dat verrassend veelzijdig inzetbaar is; van akoestische panelen en ander geluiddempend materiaal, tot toepassingen in interieur zoals lampenkappen en binnenwerk van matrassen. Het kan ook dienen als vervanging van papieren, eenmalige artikelen zoals onderzetters, placemats en hotelhangers.Ontworpen door Sylvia Calvo.

Eerder trok het materiaal al internationale aandacht tijdens de Circular Textile Days in Den Bosch, Texworld in Parijs en de Green Week in Brussel. De eerste productaanvragen zijn inmiddels zijn binnengekomen.

Credits: Clean & Unique

Re-Yut-Cel: de volgende stap

Onder de geregistreerde naam Re-Yut-Cel gaat het consortium verder met de, door alle partners, onderschreven businesscase. Iedere partner ontwikkelt zelfstandig toepassingen, gezamenlijk wordt er gewerkt aan opschaling en een toekomstbestendige circulaire keten.

Roosmarie Ruigrok, initiatiefnemer en coördinator namens Clean & Unique:

“We brengen twee werelden samen die elkaar normaal niet ontmoeten: de koffiesector en de textiel- en interieurindustrie. Met dit project laten we zien dat afval niet het einde hoeft te zijn, maar het begin van iets nieuws en waardevols.”