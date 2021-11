Collé Group: duurzaam van A tot Z!

Een duurzame kledinglijn starten gaat hand in hand met de missie van mode productiebedrijf Collé Group. Daarom lanceert het een open call voor jonge ondernemers en influencers voor het opstarten van een duurzame kledinglijn.

Collé Group is een duurzaam mode productiebedrijf dat kledingproductie diensten aanbiedt van A tot Z. Als start-up hoef je hen alleen maar te vertellen wat je ideeën zijn en Collé Group zet ze om in realiteit. Het bedrijf neemt het volledige proces voor zich en laat alle producties maken in het geliefde Portugal, wat enorme voordelen heeft.

Produceren in Portugal heeft bijna dezelfde ambachtelijke kwaliteit als produceren in Frankrijk of Italië en dit tegen lagere loonkosten. Daarbij wordt er enkel met organische en gerecycleerde stoffen gewerkt. Zo krijgen start-ups producten van uitstekende kwaliteit tegen een fractie van een prijs, ideaal om je merk te laten groeien. Met time saving, transparency en easy als go-to missies, neemt Collé Group het over waar jij als start-up tekort valt.

Het mode productiebedrijf krijgt alleen maar lovende commentaren en behandelde reeds verschillende succesvolle cases. Het bedrijf verzorgde namelijk de productie van het kledingmerk Tata Antwerp, een duurzame streetwear merk waarvan 10% van de winst naar een goed doel gaat. “Werken met Collé Group gaf ons echt een boost. Er werd constant meegedacht aan nieuwe designs, manieren van produceren en dit met respect voor onze wensen.”, vertelt een van de oprichters van Tata Antwerp. “We zijn heel blij dat we de overstap maakten naar dit bedrijf.”

Om haar kennis en expertise nu nog meer te kunnen toepassen, lanceert het bedrijf een open call voor jonge ondernemers en influencers. “Duurzame mode is de toekomst. Het is echt de ideale moment om een kledinglijn op te starten.”, zegt CEO en founder van Collé Group. “Het is duidelijk dat nog te weinig mensen hun dromen durven omzetten in realiteit. Welke dat ook mogen zijn, Collé Group helpt ze graag mee realiseren.”